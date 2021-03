HydrogÃ¨ne renouvelable, le nouvel horizon Ã©nergÃ©tique europÃ©en

Alors que l’Union Européenne est sur la voie de la neutralité climatique, l’hydrogène renouvelable est la pièce manquante du puzzle, un catalyseur clé de l’ambition du Green Deal européen. La directrice générale adjointe de Solar Power Europe, Aurélie Beauvais, évoque le potentiel et l’opportunité de l’hydrogène renouvelable.

L’Europe a une immense opportunité à portée de main. Notre Europe 100% renouvelable révolutionnaire a montré que plus de 12 000 térawattheures (TWh) d’électricité solaire pourraient être générés d’ici 2050. Cette quantité fournirait plus de 60% de la future demande énergétique européenne et favoriserait la décarbonation réussie de secteurs clés de l’économie. En plus de l’électrification directe, l’électricité solaire peut être utilisée pour produire de l’hydrogène renouvelable afin de rendre vertueux des secteurs qui seront difficiles à électrifier complètement.

Hydrogène sur fond d’indépendance énergétique

Pour l’essentiel, la voie la plus efficace vers la décarbonisation passe par l’électrification directe. Cependant, il existe d’autres secteurs de l’énergie qui pourraient être difficiles à électrifier complètement. Ce sont les secteurs dits «difficiles à réduire» tels que les produits chimiques, les pièces de l’industrie lourde, le transport routier long-courrier lourd, l’aviation et le transport maritime. Dans ces secteurs, l’hydrogène renouvelable doit jouer un rôle. Cela ouvre une opportunité de marché significative pour le solaire en Europe …

L’hydrogène produit par électrolyse alimenté par de l’électricité renouvelable est reconnu par la stratégie hydrogène de la Commission européenne comme la solution la plus durable. Lorsque cet hydrogène est fabriqué en Europe, il accroît l’indépendance énergétique de l’Europe. Lorsqu’il est produit par des énergies renouvelables connectées au réseau, il offre de nouvelles opportunités pour soutenir la flexibilité du système énergétique et développer le stockage saisonnier.

Demande existante

La demande d’hydrogène en Europe est déjà là. L’Europe utilise plus de 300 TWh d’hydrogène, bien qu’une grande partie soit d’origine fossile, principalement dans les raffineries et pour produire de l’ammoniac. La demande est claire, l’Allemagne, la France, l’Espagne, les Pays-Bas et d’autres pays de l’UE publiant tous des stratégies nationales sur l’hydrogène. L’Europe est le leader mondial avec sa réputation de produire les électrolyseurs les plus fiables et de la plus haute qualité.

Environ 50 à 60% des start-ups de l’hydrogène dans le monde sont basées en Europe, indique un livre blanc sur l’économie des matériaux, commandé par Breakthrough Energy de Bill Gates. Cette étude explore également ce que l’Europe peut faire pour accélérer la croissance de l’hydrogène et, en particulier, de l’hydrogène à base d’énergie renouvelable (ou verte). Il estime que si les coûts de l’hydrogène renouvelable se réduisent à 1,7-2 € le kilogramme réalisable (contre 4-5 € aujourd’hui) et que les entreprises continuent à se fixer des objectifs climatiques ambitieux au même rythme qu’au cours des cinq dernières années, la demande potentielle d’hydrogène pourrait aller jusqu’à 1 400 TWh. Les coûts de l’hydrogène renouvelable devraient baisser grâce aux économies d’échelle et aux effets d’apprentissage, et à mesure que de plus en plus d’entreprises adoptent des objectifs climatiques plus stricts et des politiques propres.

Les systèmes de contrat pour la différence de carbone (CCfD) peuvent aider à encourager l’adoption de technologies à faible émission de carbone, car les entreprises reçoivent des paiements de subventions liés à des projets basés sur les émissions de CO2 évitées et le prix du carbone dans le système d’échange de quotas d’émission de l’UE (ETS). Dans le cadre des programmes CCfD, les gouvernements subventionnent le surcoût des projets qui conduisent à des réductions des émissions de CO2. Material Economics recommande l’adoption de CCfD pour l’hydrogène renouvelable de 50 à 60 € la tonne de CO2, soit environ le double des prix actuels du carbone. Des structures doivent être mises en place pour développer rapidement cette industrie prometteuse afin de répondre à la demande croissante d’hydrogène renouvelable «fabriqué en Europe». SolarPower Europe a élaboré des recommandations pour accélérer la décarbonisation de l’économie européenne, en soutenant l’introduction d’une part ou d’un quota minimum pour les carburants renouvelables, y compris l’hydrogène renouvelable, dans les secteurs difficiles à réduire.

Mécanismes basés sur le marché

Pour réaliser le pacte vert européen, la directive de l’UE sur les énergies renouvelables (RED II) est en cours de révision pour garantir que les énergies renouvelables contribuent pleinement à la réalisation des ambitions climatiques plus élevées de l’UE pour 2030 et 2050. RED II pourrait introduire des mécanismes de soutien spécifiques permettant l’adoption de carburants renouvelables, comme l’hydrogène renouvelable, en amont et en aval.

Au niveau de la production, l’introduction de contrats pour l’électricité renouvelable fournie aux producteurs d’hydrogène peut contribuer à réduire le coût de la production d’hydrogène renouvelable. Les mécanismes fondés sur le marché tels que les accords d’achat d’électricité entre les usines d’énergie renouvelable et les électrolyseurs peuvent également encourager l’adoption d’hydrogène renouvelable. En aval, le soutien aux investissements directs aux utilisateurs industriels peut soutenir l’adaptation des procédés industriels nécessaires pour passer à l’hydrogène renouvelable.

Un autre moteur important de la révolution de l’hydrogène renouvelable sera le déploiement de la bonne infrastructure d’électricité et d’hydrogène. À court terme, alors que les solutions d’hydrogène renouvelables stimulent la production, l’Europe doit donner la priorité à la modernisation rapide de ses réseaux électriques et rationaliser les investissements dans les infrastructures d’hydrogène. Cette approche devrait inclure un accent sur la production locale et l’utilisation d’hydrogène renouvelable pour répondre aux besoins spécifiques des secteurs difficiles à réduire.

L’hydrogène renouvelable est rapidement apparu comme la clé pour débloquer la décarbonisation complète de l’Europe, ainsi que pour assurer une reprise verte durable et à forte intensité d’emplois. Pour produire de l’hydrogène renouvelable à l’échelle souhaitée d’ici 2030, les installations renouvelables devront se développer massivement, parallèlement à une augmentation significative des électrolyseurs. En tant que source d’électricité la plus compétitive de l’histoire, le secteur solaire est prêt à contribuer à faire de l’Europe un leader mondial de l’hydrogène renouvelable.

Aurélie Beauvais est directrice générale adjointe et directrice des politiques de SolarPower Europe, un groupe industriel basé à Bruxelles.