Huawei lance le boÂ®tier de sÃ©curitÃ© PV intelligent en Europe et en Australie

Huawei vient de lancer le dernier né de sa solution d’énergie intelligente FusionHome pour le marché européen et australien. L’intelligence développée permet au boîtier de sécurité PV intelligent de Huawei de fournir désormais un support unique pour les systèmes PV d’optimisation partielle et complète. Le Boîtier de sécurité PV intelligent de Huawei s’intègre de manière transparente dans la solution PV résidentielle existante de Huawei, offrant de nouvelles capacités technologiques tout en améliorant la sécurité.

Steven Zhou, directeur général de la solution résidentielle Entreprise PV intelligente de Huawei, a déclaré : « Cette innovation représente un parfait exemple de la façon dont FusionHome de Huawei fournit une énergie plus intelligente pour une vie meilleure. En plus d’offrir une protection accrue à nos clients et à leurs actifs, elle permet une meilleure surveillance des solutions d’optimisation complète et partielle, offrant ainsi aux clients un meilleur contrôle sur leur système énergétique résidentiel intelligent. »

Le Boîtier de sécurité PV intelligent de Huawei est entièrement compatible avec la conception flexible du système FusionHome de Huawei qui permet l’utilisation d’optimiseurs PV sur des modules sélectionnés qui peuvent avoir de l’ombre ou une orientation différente sur le toit. FusionHome de Huawei permet aux clients de n’ajouter des optimiseurs que là où ils en ont besoin, ce qui contribue à réduire les coûts par rapport aux systèmes d’optimisation complets, tout en offrant des rendements énergétiques élevés. Le Boîtier de sécurité PV intelligent de Huawei permet également la communication par ligne électrique avec des optimiseurs, ce qui se traduit par des communications à haute vitesse, stables et sans interférence sur l’ensemble du système PV.

Les fonctions de sécurité améliorées comprennent la prise en charge de la déconnexion CC et une capacité d’arrêt rapide du module. Le système solaire PV s’arrête alors rapidement en cas d’urgence sur l’ensemble du toit. Le propriétaire et le personnel d’entretien bénéficient ainsi d’une protection supplémentaire et le risque de dommages matériels est réduit. Le Boîtier de sécurité PV intelligent de Huawei a été développé selon la norme de protection IP65 et a été rigoureusement testée pour une utilisation à l’extérieur. Les clients disposeront également d’un meilleur contrôle sur leurs systèmes PV, avec le Boîtier de sécurité PV intelligent qui vient s’ajouter aux capacités d’exploitation et de maintenance de FusionHome. Les clients peuvent, grâce à des optimiseurs, gérer chaque module, permettant ainsi de détecter les défauts à distance avec une grande précision. La surveillance et la gestion en temps réel permettent de maintenir la haute performance du système et d’identifier et de résoudre rapidement tout problème.

