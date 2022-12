Hellenic Juices SA : du soleil pour les fruits, du solaire pour les jus

Le producteur de jus grec Hellenic Juices SA produit depuis 16 ans des jus de haute qualité, également pour le compte des chaînes de supermarchés les plus prospères de Grèce. Pour maîtriser ces factures d’énergie et limiter son empreinte carbone, cet industriel haut de gamme vient de s’équiper d’installations solaires couplées à des onduleurs KOSTAL. En toute logique !

Grèce bénéficie d’environ 50 % d’heures d’ensoleillement en plus par an que l’Allemagne – un soleil généreux qui est idéal non seulement pour la culture des fruits, mais aussi pour les installations photovoltaïques.

L’installation photovoltaïque, installée sur 5 423 m², produit environ 1 150 MWh par an, dont 800 kWh sont injectés dans le réseau électrique. La consommation annuelle d’Hellenic Juices est d’environ 1 500 MWh. L’entreprise atteint ainsi un taux d’autosuffisance d’environ 75 %. Si l’on prend les prix actuels de l’électricité comme base de calcul, l’installation photovoltaïque devrait être amortie en 2,5 ans environ. Sur le plan technique, Nick Varnas, ingénieur électricien dans le domaine de l’énergie et gérant de société de l’entreprise de construction Varnas ETE, a favorisé la pose des onduleurs PIKO CI de KOSTAL. « L’une des principales caractéristiques qui nous a incités à choisir le PIKO CI est la possibilité de le surcharger jusqu’à 50 % de sa puissance nominale, à laquelle s’ajoute une tension d’entrée élevée de 1 100 V. Il est ainsi possible de connecter plusieurs panneaux solaires en série, ce qui augmente la tension de chaque string et réduit considérablement les pertes de puissance. Le rendement de l’onduleur atteint également jusqu’à 98 % pour une puissance de sortie jusqu’à 10 % supérieure à la puissance nominale. Ces caractéristiques, associées au grand nombre d’entrées DC et de MPPT qu’offre l’onduleur, facilitent considérablement la planification globale d’une installation photovoltaïque complexe ».

Le PIKO CI est disponible avec 30, 50 ou 60 kW

Le PIKO CI est la réponse de KOSTAL Solar Electric à la demande de petits ou grands projets dans le secteur commercial ou industriels à l’instar d’Hellenic Juices. Selon les besoins, le PIKO CI est disponible avec 30, 50 ou 60 kW. Pour une flexibilité maximale, plusieurs PIKO CI peuvent être connectés en guirlande. Grâce à l’application gratuite PIKO CI et à l’application solaire KOSTAL Solar App, une mise en service rapide ainsi qu’une surveillance détaillée sont garanties. De plus, KOSTAL élargit constamment son répertoire de partenariats avec des fabricants de batteries renommés. Ainsi, en combinaison avec l’onduleur chargeur PLENTICORE BI, une installation à haut rendement est garantie pour franchir avec succès le pas vers l’autosuffisance. Cela est particulièrement intéressant sur les marchés qui ne permettent pas le net metering. De quoi faire des jus de fruits toujours plus respectueux de l’environnement !