Hanwha Q CELLS : une empreinte carbone faible et compÃ©titive pour briller lors des AO solaires en France

Les composants solaires avec une faible empreinte carbone deviennent de plus en plus importants dans les appels d’offre en matière d’énergie solaire en France, un marché en pleine expansion. Hanwha Q CELLS, premier producteur mondial de cellules solaires (2017), a bien compris cet enjeu industriel indispensable pour exister sur le marché français. Suite à une amélioration de la chaîne de valeur, le groupe a atteint une nouvelle empreinte carbone (CFP = Carbon Footprint) de 250 kg-eq/C0²/kWc avec ses séries de modules Q.PEAK DUO de haute performance. Les modules Q.PEAK DUO combinent la technologie des cellules semi-découpées, avec six bus-bars et la technologie des cellules monocristallines brevetée Q.ANTUM (PERC), avec des rendements jusqu’à près de 20% et une puissance délivrée allant jusqu’à 330 Wp à partir de 120 cellules semi-découpées et jusqu’à 395 Wp à partir de 144 cellules semi-découpées.

En obtenant comme résultat une faible empreinte carbone pour ses modules Q.PEAK DUO, Hanwha Q CELLS renforce sa position sur le marché français. « La production de modules solaires ayant un faible bilan carbone est vitale pour Hanwha Q CELLS, non seulement pour notre propre empreinte carbone et nos objectifs environnementaux, mais également pour des marchés tels que la France, qui devrait être applaudie pour son approche en matière d’offres d’appel publiques » estime Maengyoon Kim, Chef des ventes Europe chez Hanwha Q CELLS. Stephan Maurel et Laurent Bodin, Directeurs des ventes France, notent que : « Hanwha Q CELLS a toujours été conscient de l’importance de vendre des produits respectueux de l’environnement. Nous sommes ravis à l’idée de savoir que notre portefeuille est idéalement en phase avec les besoins d’une énergie propre d’un marché aussi important que celui de la France. »

