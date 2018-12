H.E.S. de Madep : la batterie solaire pour maÂ®triser les factures d'Ã©lectricitÃ©

Après le carburant, l’exécutif pourrait décider d’une hausse des tarifs de l’électricité, et ce dès le mois de février 2019. La Commission de Régulation de l’Energie (CRE) prépare en effet une proposition d’évolution du tarif de l’électricité, qui devrait aller dans le sens d’une hausse de 3 à 4% du prix actuellement payé par les Français. Pour en finir avec cette hausse continuelle des prix et garantir la chute des factures d’électricité à leur strict minimum. Madep propose son Home Energy Storage (H.E.S.) de fabrication et conception 100% européenne. Il s’agit d’un système intelligent de stockage d’électricité qui couvre jusqu’à 70 à 80% des besoins actuels avec des capteurs solaires et permet de devenir indépendant des grandes entreprises de l’énergie,. De quoi bénéficier d’un approvisionnement propre énergétique équitable et abordable et devenir de plus en plus indépendant. Mad-EnR fait ainsi entrer le consom’acteur dans le nouveau mouvement pour l’énergie du futur.

La vision générale de Home Energy Storage (H.E.S.) est la production d’énergie locale et donc décentralisée en utilisant l’énergie solaire afin d’obtenir plus de production que de consommation. En utilisant le stockage électrique, cette production peut couvrir une demande de puissance 24h/24h, jour et nuit, jour après jour. « Nous gardons toujours le sujet «mobilité électrique» à l’esprit et nos produits peuvent charger des voitures en utilisant l’énergie auto-produite. Notre vision est de remplacer complètement le réseau public et de rendre les clients physiquement indépendants du réseau et des approvisionnements externes » confie Bruno Beaucousin du département EnR de Madep.

Caractéristiques techniques

La technologie H.E.S. répond au principe du tout en un: Les systèmes comprennent l’onduleur solaire, le chargeur et les systèmes complets de batteries modulaires. Ce concept tout-en-un rend le produit plus intégré, plus efficace, plus abordable et plus facile à entretenir que les composants individuels. Les systèmes sont entièrement sans entretien, ainsi que la technologie de batterie complète. La flexibilité est assurée grâce à la mise à niveau facile avec des batteries supplémentaires gamme de 2,4kWh à 14,4kWh. Les batteries utilisées sont au Lithium fer phosphate (LifePO4) la technologie de batterie au lithium la plus sûre disponible aujourd’hui – longue durée et de haute qualité pouvant être chargées et déchargées rapidement. La technologie de télémaintenance de qualité permet l’amélioration des fonctionnalités, des logiciels et des options de notre flotte de Home Energy Storage (H.E.S.) Garantie allant jusqu’à 10ans sur les batteries et tous les composants du système. Les systèmes permettent une durée de vie minimale des batteries de l’ordre de 10000 cycles de charges en suivant les préconisations du constructeur.

Solution complète. Avec la fonction d’onduleur et de stockage d’énergie intégrée, Home Energy Storage (H.E.S.) couvre non seulement l’utilisation quotidienne de tous les besoins énergétiques de votre maison mais aussi assure l’alimentation de vos charges secourues (fonction EPS) en cas de panne de courant alors que la lumière reste éteinte chez vos voisins ne possèdant pas un Home Energy Storage (H.E.S.).

