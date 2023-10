Groupe Sorégies : inauguration de la centrale solaire « Soleil de la Viouze » de Queuille (63)

Une nouvelle fois, le Groupe Sorégies met son expertise dans le développement des énergies renouvelables au service d’une collectivité locale qui souhaite prendre le contrôle de son destin énergétique. Aux côtés de la communauté de communes de Combrailles, Sioule et Morge, Sorégies a inauguré le 29 septembre dernier, la centrale solaire « Soleil de la Viouze » à Queuille dans le Puy-de-Dôme (63).

Ce parc photovoltaïque innovant de 6 hectares situé dans la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de Queuille génère une production annuelle de 6,6 GWh. La mise en service de cette nouvelle centrale concrétise la raison d’être du Groupe Sorégies : accompagner les territoires dans leur transition énergétique. Pour la communauté de communes, la centrale de Queuille est un outil local de transition énergétique.

L’aboutissement d’un projet de territoire mené conjointement

La centrale solaire « Soleil de la Viouze » est un projet commun de territoire porté à parts égales par le Groupe Sorégies et la communauté de communes Combrailles, Sioule et Morge. Il représente un investissement de 4,4 millions d’euros. Le savoir-faire de l’énergéticien a permis de valoriser un site artificialisé en un parc de 6 hectares sur lequel sont installés 10 233 panneaux photovoltaïques bifaciaux capables de produire 6,6 GWh d’énergie par an. La mise en service de cette centrale de production d’énergie renouvelable qui permettra d’économiser 1 900 tonnes de CO2 par an, répond à un axe prioritaire du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) porté par la communauté de communes dans le cadre de sa politique de transition écologique.

Le Groupe Sorégies, l’expert de la production d’énergie verte pour les territoires

Le Groupe Sorégies, acteur majeur de la production décentralisée d’énergies renouvelables en France, est le partenaire de choix des territoires dans leur projet d’aménagement et d’exploitation d’énergie verte. L’entreprise, qui a fortement accéléré ces derniers mois son développement des énergies renouvelables, compte à son actif 257 centrales de production d’électricité éolienne, photovoltaïque et hydroélectrique réparties dans tout l’hexagone, pour une production totale de 502 GWh en 2022. Intégré sur toute la chaîne de valeur de l’énergie, le Groupe tire aussi parti de son ancrage local pour proposer aux collectivités un modèle singulier qu’il déploie depuis de nombreuses années dans la Vienne, son territoire d’origine, dans le but d’aider les territoires à maîtriser leur destin énergétique. À ce titre, le Groupe, engagé dans une dynamique d’innovation, expérimente, en partenariat avec sa filiale Alterna énergie1, un nouveau modèle d’autoconsommation territoriale permettant de consommer localement l’énergie produite par la centrale solaire de Queuille.

« La vraie transition énergétique passera par un modèle énergétique décentralisé »

L’entreprise favorise ainsi la création d’une boucle énergétique reposant sur le partage de l’énergie renouvelable en circuit court. Anna Wachowiak, Directrice Générale Adjointe Stratégie, Innovation et Marchés du Groupe Sorégies, se réjouit : « Nous sommes ravis que la communauté de communes de Combrailles, Sioule et Morge nous ait fait confiance pour mener à bien ce projet majeur sur son territoire. Cette centrale est synonyme de retombées économiques et écologiques positives pour le territoire et ses habitants. Une illustration de ce que nous défendons : des initiatives locales bénéfiques pour tous. Nous allons continuer de favoriser le déploiement des EnR dans, avec et pour les territoires car nous avons la conviction que la vraie transition énergétique passera par un modèle énergétique décentralisé qui permet de consommer l’énergie directement là où elle est produite. »

Encadrés

La centrale solaire « Soleil de la Viouze » en chiffres clés

- 5,6 MWc de puissance installée

- 6,6 GWh produits par an

- 10 233 panneaux photovoltaïques

- 1 900 tonnes de CO2 évitées par an

- 4,4 M€ d’investissements

1 Alterna énergie est un fournisseur alternatif mutualiste d’énergie verte

Le solaire bifacial, l’efficience photovoltaïque

Le parc est entièrement doté de panneaux photovoltaïques capables de produire sur deux faces, contrairement à un panneau solaire classique qui ne produit que sur sa face avant. La face arrière va ainsi capter les rayons réfléchis par le sol afin d’augmenter la production de l’installation photovoltaïque.