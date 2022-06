Groupe Roy Energie compense le bilan carbone du concert de Sting produit Ã  Chambord

Conscients de l’impact environnemental, AZ Prod et Groupe Roy Energie ont conclu un partenariat pour le concert de Sting organisé mardi 28 juin prochain au Domaine de Chambord. Groupe Roy Energie déploie un générateur solaire afin de compenser le bilan carbone réalisé pendant l’événement.

Groupe Roy Energie et AZ prod partagent la même volonté de trouver des solutions vertes, notamment pour compenser l’empreinte carbone des concerts. Chambord live est organisé sur le Domaine National de Chambord, un site national de 500 ans d’histoire protégé par l’UNESCO. Cet événement leur est apparu comme une évidence afin d’expérimenter cette solution verte sur laquelle travaillait Groupe Roy Energie. Pour AZ Prod, cela fait sens de réaliser une telle opération pour le concert d’un artiste autant engagé pour des causes et qui a été le premier à jouer au Bataclan après l’attentat. Groupe Roy Energie souhaite démocratiser le solaire et créer de l’énergie propre et locale, ponctuellement et durablement, où que l’on se situe sur la planète. AZ Prod et Groupe Roy Energie considèrent ce premier pas comme une expérimentation pour rassurer et prouver que, sur la période d’un concert, il est possible de produire l’énergie nécessaire pour sécuriser les besoins de l’événement. Ils envisagent ensuite de pouvoir remplacer les générateurs thermiques en alimentant directement les concerts grâce à l’énergie solaire redistribuée par le générateur.

Un générateur solaire pour de l’énergie verte partout, tout le temps

Groupe Roy Energie est à l’origine de l’idée, de la recherche et du développement du générateur solaire. Ce générateur solaire, de 80×10 mètres, est doté d’un container d’où l’on déplie les panneaux photovoltaïques, et d’un container énergie contenant l’unité de transformation, de stockage et de distribution de l’énergie (avec onduleurs et armoire électrique). La société a également une version « hydrogène » à l’étude pour l’avenir. A l’issue du concert, grâce au générateur solaire déployé sur le Domaine national de Chambord, Groupe Roy Energie pourra compenser l’empreinte carbone et renvoyer vers le réseau autant d’énergie propre que d’électricité consommée pendant le concert. Le générateur solaire conçu par Groupe Roy Energie permet de produire ponctuellement du durable. Une fois le prototype finalisé et les équipes pleinement formées, Groupe Roy Energie devrait le commercialiser d’ici 1 an. Il pourra être utilisé aussi bien pour des événements culturels, en base vie de chantier, dans le désert, sur des zones sinistrées, de conflits ou de catastrophes naturelles… Il sera déployable partout, tout le temps, quelles que soient les conditions.