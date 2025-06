GreenYellow soutient la dÃ©carbonation de Stellantis Ã  Madrid avec un triptyque Ã©nergÃ©tique innovant

GreenYellow franchit une nouvelle étape en accompagnant Stellantis dans la décarbonation de son usine de Madrid. Ce projet ambitieux marque un tournant important pour l’industrie automobile en intégrant trois piliers stratégiques : la production d’énergie solaire, l’électrification des procédés thermiques et le stockage de l’énergie. Détails !

Grâce à ce triptyque d’innovations, l’usine Stellantis de Madrid réduit considérablement son empreinte carbone et s’engage pleinement vers la neutralité carbone, comme en témoigne son plan « Dare Forward 2030 », tout en renforçant son objectif d’indépendance énergétique durable pour son processus de production.

Transformation de l’usine de Madrid : trois piliers pour la durabilité

Première pierre de cette combinaison de solutions : la production d’énergie solaire. GreenYellow a installé une centrale photovoltaïque au sol d’une capacité de 4,6 MWc, générant environ 7 GWh par an en autoconsommation. Ce système vient compléter l’installation existante en toiture, portant la capacité totale à 12,9 MWc et la production annuelle à 18,8 GWh. Commandée par GreenYellow, cette deuxième phase permet de réduire les émissions de CO₂ de 931 tonnes par an, soit l’équivalent de la consommation d’un village de 400 habitants, et de compenser son impact environnemental par la plantation de 4 700 arbres, formant une forêt de la taille de neuf terrains de football. La deuxième strate porte sur l’électrification des procédés thermiques avec le remplacement des chaudières à gaz par des pompes à chaleur, permettant des économies d’énergie de 57 %, soit l’équivalent de 2,9 GWh par an, et une réduction de 1 218 tonnes de CO2 par an. Enfin, l’installation d’un système de stockage d’énergie par batterie BESS (BESS) de 25 MWh vient parachever l’ouvrage. Il s’agirait selon GreenYellow actuellement du plus important en Europe pour l’autoconsommation photovoltaïque. Ce système, fourni par Sungrow, comprend des technologies de pointe telles que le refroidissement liquide, l’intelligence artificielle et un système de haute sécurité, assurant une plus grande indépendance énergétique. L’intégration de cette solution de stockage d’énergie permettra non seulement de stabiliser l’approvisionnement énergétique du site en période de forte demande, mais aussi d’optimiser les coûts en réduisant les pics de consommation. Ces solutions renforcent la résilience des infrastructures tout en soutenant les engagements environnementaux de Stellantis.

Un investissement dans un avenir durable pour le secteur automobile

Ce projet témoigne d’un succès notable dans sa mise en œuvre et son exécution rapides. Le contrat pour l’installation photovoltaïque a été signé en juin 2024 et est déjà opérationnel. Le contrat des pompes à chaleur a été signé en août 2024, et est déjà opérationnel, tandis que le contrat des batteries, signé en décembre 2024, sera prêt à être mis en service à l’été 2025. Ce projet renforce non seulement l’engagement de Stellantis en faveur de la neutralité carbone, mais aussi son objectif d’autonomie énergétique durable pour ses centres de production. De plus, grâce à la mise en œuvre rapide, Stellantis bénéficie de sa compétitivité opérationnelle. « Ce modèle complet représente l’avenir de l’industrie, combinant les énergies renouvelables, le stockage et l’électrification dans une stratégie efficace de réduction de l’empreinte carbone », a souligné Nicolas Daunis, directeur général de GreenYellow Iberia.