GreenYellow lance officiellement le chantier d’une ferme solaire à Nagréongo au Burkina Faso

GreenYellow, spécialiste des solutions d’efficacité énergétique, des services à l’énergie et de la production solaire photovoltaïque, a lancé lors d’une cérémonie officielle le 29 octobre le chantier d’une ferme solaire à Nagréongo au Burkina Faso et signera un Protocole sur sa Responsabilité Sociale et Environnementale. La centrale, qui devrait être mise en service mi-2021, disposera d’une puissance installée de 30 MWc, une production annuelle de 50 GWh, et permettra d’économiser 27 500 tonnes de CO2 par an.

La cérémonie de lancement, placée sous le patronage du Dr Bachir Ismaël Ouedraogo, Ministre de l’Energie, et sous le parrainage de M. Harouna Kabore, Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, a commencé par des discours devant les populations et les autorités locales devant la mairie de Nagréongo. Elle s’est poursuivie avec la présentation des plans du projet et des entreprises Burkinabè qui participeront à sa mise en œuvre. A suivi ensuite la signature officielle du Protocole sur la Responsabilité Sociale et Environnementale dans laquelle s’inscrit le projet.

La cérémonie s’est achevée sur la célébration des premières actions communautaires concrètes déployées: la remise d’une ambulance et de médicaments pour le CSPS de Nagréongo ainsi que l’installation de lampadaires solaires au CSPS, au Lycée Départemental et le long du marché principal de la commune. Ce projet s’inscrit directement dans la volonté de GreenYellow d’accélérer son développement en Afrique et d’accompagner le continent dans sa transition écologique.