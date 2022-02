GreenYellow fait le pari du dÃ©veloppement du photovoltaÃ¯que en Guadeloupe!

GreenYellow a lancé sa première ombrière solaire en Guadeloupe, à Petit-Bourg, pour la SICAPAG, un groupement de producteurs agricoles spécialisé en fruits, légumes, plantes aromatiques et fleurs de lîle. Dans le cadre de cette coopération, GreenYellow a proposé à la SICAPAG une solution financée, modulable et adaptée à ses besoins spécifiques. C’est ainsi qu’une ombrière solaire photovoltaïque en injection réseau a été développée, construite et installée par GreenYellow sur le parking de la coopérative. Cette installation d’une puissance de 99,68 kWc permettra à la SICAPAG de produire près de 152 MWh d’électricité verte et locale par an. Cela se traduira concrètement par une économie annuelle de 107 tonnes de CO2 !