GreenYellow et AJP Group dÃ©ploie un projet solaire photovoltaÃ¯que de 4,6 MW sur 10 centres commerciaux de lâ€™East Rand

GreenYellow South Africa annonce le lancement d’un projet solaire photovoltaïque de 4,6 MW en partenariat avec AJP Group, une société d’investissement diversifiée et de gestion immobilière spécialisée dans le développement et l’exploitation de biens commerciaux. Forte d’une présence significative dans le secteur du commerce de détail, AJP Group se consacre à la mise en place de solutions innovantes et durables visant à optimiser la valeur immobilière et l’efficacité opérationnelle. 7 500 panneaux solaires seront installés sur 10 centres commerciaux d’AJP Group !

Déployé sur 10 sites, ce programme d’envergure comprendra une combinaison d’installations solaires photovoltaïques sur toiture et en ombrières solaires de parkings, dédiées à l’autoconsommation. Il vise à produire 7,5 GWh d’électricité verte par an, soit un total de 150 GWh sur la durée du contrat de 20 ans. Le projet réduira la dépendance à l’égard des réseaux électriques traditionnels alimentés au charbon et optimisera les coûts énergétiques. Avec plus de 7 500 panneaux solaires installés, il permettra d’éviter l’émission de 6 952 tonnes de CO₂ par an, soit l’équivalent de la plantation de 34 800 arbres par an, renforçant ainsi la stratégie de développement durable d’AJP Group. La première construction a débuté en mars 2025, au centre commercial Brentwood Park d’AJP à Benoni (province du Gauteng). Les 10 centres commerciaux devraient être achevés d’ici septembre 2025, permettant aux établissements du groupe AJP de bénéficier d’une énergie verte, locale et compétitive avant la fin de l’année. Lors de cette cérémonie, Michael ILIAS, Directeur de GreenYellow South Africa, a souligné l’importance stratégique de cette collaboration : « Le partenariat avec AJP Group réaffirme notre engagement à promouvoir des solutions énergétiques propres et compétitives. Cette collaboration vise non seulement à réduire la dépendance du groupe à l’électricité du réseau, mais aussi à générer des bénéfices financiers et environnementaux significatifs sur le long terme. Nous sommes impatients de constater l’impact positif de ces installations, qui renforcent à la fois l’efficacité opérationnelle et les objectifs de durabilité des propriétés commerciales d’AJP Group. La signature de ce contrat d’achat d’électricité ne se limite pas à un simple accord : elle incarne des valeurs communes, un engagement en faveur du développement durable et la force d’une collaboration pérenne. »

Une solution sans investissement initial, visant 120 % d’économie d’énergie sur toute la durée du contrat

Conscient de la complexité et des responsabilités associées à la gestion d’actifs énergétiques, AJP Group a choisi GreenYellow South Africa pour exploiter et entretenir entièrement les centrales solaires photovoltaïques. Cette collaboration assure une solution fluide et optimisée, parfaitement alignée sur les exigences opérationnelles d’AJP Group. Le projet souligne l’expertise de GreenYellow en matière d’installations multi-sites sur sites actifs, sans impact sur les opérations quotidiennes d’AJP Group. Grâce au modèle de tiers-financement de GreenYellow, AJP Group accède à une énergie renouvelable sans investissement initial ni contrainte opérationnelle ou de maintenance. Le contrat d’achat d’électricité (PPA) générera des économies significatives, réduisant les dépenses énergétiques d’environ 120 % sur la durée de vie du projet. Pour officialiser le lancement du projet, des représentants de GreenYellow South Africa et d’AJP Group se sont réunis le vendredi 21 février sur le campus AJP de Kempton Park pour une cérémonie d’inauguration. John Baladakis, Directeur Général du Groupe AJP, a exprimé son enthousiasme pour le projet : « Nous nous réjouissons de ce partenariat, et aujourd’hui nous célébrons cette étape importante avec l’équipe GreenYellow. AJP Group a toujours donné la priorité à l’innovation et à la durabilité dans ses développements immobiliers, et cette collaboration renforcera encore notre engagement à réduire l’impact environnemental tout en apportant une valeur significative à nos parties prenantes. »