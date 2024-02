GreenYellow Austral inaugure sa ferme solaire Arsenal de 14MWc Ã  Maurice

GreenYellow, leader dans le domaine du solaire photovoltaïque en Océan Indien avec une expertise de plus de 120 MWc développés et construits, vient de lancer sa nouvelle zone, AUSTRAL, marqué par l’inauguration de la centrale photovoltaïque d’Arsenal de 14 MWc.

« Dans le cadre du repositionnement géographique de l’entreprise, la consolidation des filiales de l’Océan Indien et de l’Afrique du Sud au sein de la nouvelle zone « GreenYellow AUSTRAL » démontre l’engagement de GreenYellow en faveur de la transition énergétique dans les régions où sa plateforme d’offres de décarbonation génère l’impact le plus significatif » a souligné Otmane Hajji, Président de GreenYellow, lors de son discours inaugural.

La centrale répondra aux besoins en électricité de près de 4 500 foyers mauriciens

La centrale d’Arsenal, d’une capacité installée de 14 MWc, a débuté sa construction suite au succès de GreenYellow à l’appel d’offres du Central Electricity Board (CEB) en 2021. Préparée à injecter annuellement, 20 GWh d’énergie verte dans le réseau, elle jouera un rôle significatif dans la transition énergétique de Maurice, répondant notamment aux besoins en électricité de près de 4 500 foyers mauriciens chaque année. La cérémonie d’inauguration s’est faite en présence de Georges Pierre Lesjongard, ministre de de l’Énergie et des Utilités Publiques, témoignant ainsi du soutien des autorités à la transition énergétique et aux énergies renouvelables dans le pays. « Depuis qu’elle opère dans l’Océan Indien il y a une quinzaine d’années, la société GreenYellow est devenue un partenaire important pour le CEB. La ferme solaire à Arsenal est son second projet dans l’île, après celle de Solitude d’une capacité de 16 MWc. C’est une étape très encourageante dans notre objectif d’atteindre 60 % d’énergie renouvelable dans notre bouquet énergétique. L’investissement, venant particulièrement de l’étranger, démontre que cette ambition du gouvernement est grandement réalisable. » a rappelé Monsieur Georges Pierre Lesjongard, Ministre de l’Energie et des Utilités Publiques.

Objectifs de Maurice : atteindre 35 % d’électricité d’origine renouvelable en 2025

Avec cette nouvelle réalisation GreenYellow contribue concrètement aux objectifs de Maurice d’atteindre 35 % d’électricité d’origine renouvelable en 2025 et 60 % en 2030. Par ailleurs, ce projet d’envergure a bénéficié de la confiance et du soutien financier de la Mauritius Commercial Bank Ltd (MCB) à hauteur de 350M de roupies (environ 7,2 millions d’euros), partenaire clé de GreenYellow dans de la transition énergétique. « La MCB est fière d’accompagner la transition énergétique de Maurice en finançant des projets d’énergie verte d’envergure, tels que la ferme solaire d’Arsenal. Cette collaboration avec GreenYellow, acteur clé de la transition énergétique dans l’océan Indien, et le Central Electricity Board, souligne notre engagement à aider le pays à réaliser ses ambitions de diversification énergétique. » a ajouté Thierry Hebraud, CEO, MCB Ltd.