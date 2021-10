Green Genius : 20 millions d’euros de la part d’Eiffel Investment Group pour finaliser le dÃ©veloppement de projets PV

Green Genius, acteur européen dans le développement de projets d’énergie renouvelable, a signé un financement de 20 millions d’euros avec les fonds d’Eiffel Investment Group. La société prévoit d’utiliser ces fonds pour finaliser le développement de projets solaires photovoltaïques en Italie et en Espagne.

“Cette transaction est exceptionnelle car le financement n’est pas accordé à un seul projet prêt à être construire mais à un portefeuille de projets qui terminent leur développement afin de financer leurs dépenses de pré-construction, tout en bénéficiant de la diversification du portefeuille. Cela témoigne de la confiance d’une institution financière telle qu’Eiffel Investment Group dans notre solidité et nos compétences en matière de développement de projets d’énergie renouvelable dans différents pays “, déclare Rokas Bancevicius, directeur financier de Green Genius. Selon Rokas Bancevicius, le besoin en énergie verte en Europe va continuer à croître rapidement, notamment si l’on considère les objectifs ambitieux de l’UE pour la mise en œuvre d’un modèle économique neutre sur le plan climatique d’ici 2050. La crise climatique a un impact sur les sociétés du monde entier, ce qui exige une action immédiate. L’UE a fixé des objectifs ambitieux pour la mise en œuvre d’un modèle économique neutre sur le plan climatique. C’est pourquoi la mission de Green Genius en tant que développeur de premier plan n’a jamais été aussi importante. L’entreprise veut aider l’Europe à passer à un avenir plus vert et à sauver notre planète. ” Nous sommes heureux d’avoir réussi à boucler ce financement innovant pour un portefeuille diversifié de projets situés en Espagne et en Italie. La facilité fournie par les véhicules de transition énergétique d’Eiffel Investment Group contribue au financement des coûts de pré-construction des projets, à un moment où les financements traditionnels long terme ne sont pas disponibles. Le financement est garanti par des projets diversifiés et à un stade de développement avancé, c’est-à-dire sans risque de développement binaire. Nous sommes impatients de poursuivre ce partenariat de confiance visant à accélérer le déploiement des projets de Green Genius”, déclare Pierre-Antoine Machelon, responsable de la transition énergétique chez Eiffel Investment Group.