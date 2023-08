Google dÃ©voile un nouvel outil pour aider les entreprises et les villes Ã  dresser une cartographie de l’Ã©nergie solaire

Le changement climatique est l’un des défis majeurs de notre génération et s’y attaquer nécessite un effort collectif. Pour aider chacun à être acteur du changement, Google s’efforce de partager des informations sur la planète au moyen d’outils et de technologies, tels que Google Earth, Earth Engine et Environmental Insights Explorer. Ceux-ci permettent d’établir une riche carte du monde, propulsée par une intelligence artificielle avancée.

« Grâce à nos connaissances sur l’évolution de la planète, nous pouvons créer des outils au service du développement durable et aider d’autres organisations à faire de même. Nous pouvons également travailler à la réalisation de notre ambition d’aider les individus, les villes et les partenaires à réduire collectivement leurs émissions d’1 gigatonne d’équivalent CO2 par an d’ici à 2030 » confie Yael Maguire, VP of Geo Sustainability de Google. Aujourd’hui, à l’occasion de Google Cloud Next, Google élargit son portefeuille d’offres en matière de développement durable avec de nouveaux produits intégrés à Google Maps Platform. Ces produits reposent sur de l’IA et du machine learning ainsi que de l’imagerie aérienne et des données environnementales, fournissant des informations actualisées notamment sur le potentiel solaire. Grâce à cette technologie, les développeurs, les entreprises et les organisations peuvent créer des outils à même de cartographier et de réduire l’impact environnemental.

Cartographier le potentiel de l’énergie solaire

Afin d’encourager l’utilisation de la technologie solaire, Google a lancé le projet Sunroof en 2015. Il permet d’aider tout un chacun à estimer le potentiel de génération d’énergie solaire puis d’économies associées de sa zone géographique. Les entreprises, qui se sont rapidement montrées intéressées par ces informations, y auront désormais accès. « Notre nouvelle API, Solar API, dédiée à l’énergie solaire utilise des ressources cartographiques et informatiques pour extraire des données détaillées sur le niveau d‘ensoleillement des toits. Plus de 320 millions de bâtiments dans 40 pays, comme les États-Unis, la France et le Japon sont couverts par ce projet » poursuit Yael Maguire. Pour obtenir ces informations, Google a entraîné un modèle d’IA à extraire des informations 3D sur la géométrie du toit directement à partir d’images aériennes et de détails sur les arbres et l’ombre. Solar API prend en compte des facteurs spécifiques tels que les conditions météorologiques historiques de la région, les coûts de l’énergie, parmi d’autres critères. Cela signifie que les entreprises spécialisées dans ce domaine peuvent connaître le degré d’ensoleillement des bâtiments et les économies d’énergie possibles, avant même de se rendre sur place. En outre, cette technologie offre aussi la possibilité aux propriétaires d’installer plus rapidement et plus facilement des panneaux solaires pour disposer de sources d’énergie plus durables.