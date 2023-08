European Energy dÃ©voile la plus grande ferme solaire des Pays Baltes

La plus grande ferme solaire qui sera construite à ce jour en Lituanie et dans les pays baltes vient d’être présentée au public. Le parc solaire situé dans la municipalité d’Anyksciai aura une capacité pleinement opérationnelle de 65 MW. Le parc solaire consolide la position d’European Energy en tant que principal développeur d’énergie renouvelable dans les pays baltes.

European Energy a dévoilé la plus grande ferme solaire construite à ce jour dans les pays baltes. Lorsque la construction sera entièrement finalisée, la ferme solaire aura une capacité de 65 MW. On s’attend à ce que la ferme solaire soit connectée au réseau au 4ème trimestre 2023. La ferme solaire se trouve dans la municipalité d’Anyksciai. C’est la municipalité où European Energy a commencé en 2021 la construction d’un parc éolien de 50 MW. « Nous sommes heureux de pouvoir mettre cela en œuvre avec l’aide de nos partenaires locaux à Anyksciai et du gouvernement lituanien » a déclaré Tadeusas Konkovskis, directeur national de la Lituanie pour l’European Energy.

Lorsqu’elle sera pleinement opérationnelle, la ferme solaire comptera plus de 140 000 panneaux solaires installés. Ce parc couvre une superficie de plus de 120 hectares. Les panneaux solaires sont montés sur des systèmes de suivi (trackers), qui ajusteront les panneaux à la lumière du soleil et assureront ainsi une production optimale des panneaux tout au long de la journée. La production totale de la ferme solaire sera de 90 000 MWh par an. Cela correspond à la consommation d’électricité d’environ 24 000 ménages en Europe.

« Notre objectif en Lituanie est de soutenir la transition vers une économie verte, de contribuer à l’indépendance énergétique de tous les pays baltes ainsi qu’à la mise en œuvre des objectifs mondiaux liés au changement climatique. Par conséquent, nous investissons constamment pour renforcer davantage le secteur des énergies renouvelables en Lituanie », a déclaré Knud Erik Andersen, PDG d’European Energy.

À ce jour, European Energy a investi plus de 460 millions d’euros dans le développement de projets d’énergie renouvelable en Lituanie. Au total, la société prévoit d’investir plus de 1,6 milliard d’euros dans des parcs éoliens et solaires d’une capacité totale de plus de 1 600 MW. La ferme solaire d’Anyksciai n’est pas la seule ferme solaire qu’European Energy prévoit de connecter au réseau lituanien. European Energy a également des projets de fermes solaires à Jonava et Skuodas. Ces parcs solaires devraient être connectés au réseau national lituanien d’ici 2026. European Energy prévoit également de construire une installation Power-to-X en Lituanie. L’investissement à cet effet est estimé à 250 millions d’euros. L’installation permettra d’utiliser de l’énergie renouvelable dans la production d’hydrogène vert ainsi que de méthanol. La vision est qu’il sera en mesure de fournir des carburants verts pour la consommation en Lituanie et à l’étranger. En août 2023, European Energy avait connecté au réseau plus de 300 MW de capacité d’énergie renouvelable en Lituanie et était acteur de la connexion au réseau de six parcs éoliens. Cela représente près de 25% de la capacité éolienne totale de la Lituanie.