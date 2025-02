GoodWe nomme Jie Zhang au poste de Managing Director de GoodWe Europe GmbH

GoodWe Technologies annonce la nomination de Jie Zhang en tant que nouveau Managing Director de GoodWe Europe GmbH. Jie Zhang prend ses fonctions immédiatement, succédant à Thomas Häring, qui a brillamment établi GoodWe comme l’une des marques leaders en Europe pour les onduleurs photovoltaïques et les solutions de stockage d’énergie. Basé au siège de GoodWe Europe à Munich, en Allemagne, Jie Zhang s’engage à renforcer les opérations et à stimuler une croissance durable de l’entreprise.

Jie Zhang possède plus de vingt ans d’expérience en leadership dans les secteurs des télécommunications, des technologies de l’information et des énergies renouvelables. Après avoir occupé des postes de direction chez Huawei Technologies et Telenor Group, il a fondé une startup de logiciels avant d’établir l’implantation norvégienne d’Aiko Energy. Zhang est titulaire d’une licence en physique de l’Université Fudan et d’un EMBA de l’INSEAD.

Le marché européen joue un rôle clé dans la transition énergétique mondiale, et avec ce changement, GoodWe réaffirme son engagement envers l’innovation et la croissance. Jie Zhang se concentre sur l’expansion de la présence de l’entreprise grâce à ses onduleurs solaires primés, ses systèmes de stockage par batteries et ses solutions de gestion de l’énergie. Lui et son équipe continueront d’améliorer le soutien et les services offerts aux clients et partenaires à travers l’Europe, tout en optimisant l’efficacité et la qualité au sein de l’organisation européenne de GoodWe.

Commentant sa nomination, Jie Zhang a déclaré : « Je suis ravi de rejoindre GoodWe Europe à ce moment charnière de la transformation du secteur solaire. J’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec mon équipe talentueuse et nos partenaires de confiance afin d’apporter une valeur exceptionnelle à nos clients. »