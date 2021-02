GlobalData rÃ©vÃ¨le les principaux influenceurs de l’Ã©nergie solaire sur Twitter au quatriÃ¨me trimestre 2020

Une analyse de la plate-forme d’influenceurs d’énergie solaire de GlobalData, qui suit plus de 150 experts de premier plan du secteur et leurs discussions concernant les tendances émergentes, les secteurs en difficultés, les nouveaux domaines d’innovation et d’autres domaines populaires sur Twitter, a révélé que Tor Valenza, fondateur et directeur marketing chez UnThink Solar, en tant que principal influenceur sur l’énergie solaire au cours du quatrième trimestre (T4) de 2020. Tor Valenza partage en grande partie des mises à jour sur les produits et services d’énergie propre. Tor Alexander Valenza est un ancien écrivain pour plusieurs séries télévisées : The Dead Zone , Dharma et Greg et Stargate SG-1. Valenza est également connu sous le nom de “Solar Fred” et écrit plusieurs blogs sur l’énergie solaire pour les entreprises solaires et les consommateurs solaires.

Arik Ring est devenu le deuxième grand influenceur parmi les experts en énergie solaire avec un score d’influence de 92. Arik Ring est le propriétaire d’Energy Engineering Expert Consultant. Il se spécialise dans l’énergie solaire, la chaleur résiduelle et d’autres technologies propres. Il est suivi de Jesse Jenkins, professeur adjoint à l’Université de Princeton, avec un score d’influence de 66. Jesse Jenkins est également ingénieur en systèmes énergétiques à grande échelle avec un accent sur le secteur de l’électricité en évolution rapide. Parmi les entreprises et institutions, le National Renewable Energy Laboratory (NREL), SunRun Inc. (SunRun) et l’Agence internationale de l’énergie (AIE) sont apparues comme les entités les plus mentionnées parmi les discussions sur les influenceurs de l’énergie solaire sur Twitter au quatrième trimestre 2020.

Les discussions relatives au NREL, National Renewable Energy Laboratory ((en français : « Laboratoire national sur les énergies renouvelables »), situé à Golden, Colorado aux États-Unis, se sont intensifiées quand il a suggéré de combiner le solaire flottant avec des installations hydroélectriques existantes telles que 379 000 réservoirs hydroélectriques, qui pourraient produire suffisamment d’électricité pour répondre à 40% des besoins mondiaux. SunRun est apparue comme une autre société la plus mentionnée, dirigée par une vague de discussions lorsque la société a finalisé l’acquisition de Vivint Solar pour accélérer l’adoption d’énergie propre et améliorer la valeur client.