GÃ©nÃ©rale du Solaire et Lendosphere laurÃ©ats Â« Green Planet Â» en matiÃ¨re de financement participatif

En avril 2017, Générale du Solaire lançait sur Lendosphere la plus importante opération de financement participatif dédiée aux énergies renouvelables en France. Aujourd’hui, cette opération est récompensée par le prix « Green Planet » du concours European Digital Lending Awards organisé par Eiffel Investment Group.

Pour rappel, 2,5 millions d’euros ont été investis par 689 personnes en 45 jours via Lendosphere pour financer le développement du groupe Générale du Solaire sur trois secteurs : autoconsommation, stockage et développement international. « Cette opération est un record national de mobilisation citoyenne : elle représente plus de 10% du financement participatif dédié aux énergies renouvelables en France en 2017 », souligne Laure Verhaeghe, directrice générale et co-fondatrice de Lendosphere.

Daniel Bour, président et fondateur du groupe Générale du Solaire témoigne : « Nous sommes ravis que les European Digital Lending Awards récompensent, à travers nous, l’énergie solaire dans le cadre de ce concours. L’énergie solaire est, d’après tous les sondages, plébiscitée par les Français. C’est une source d’énergie décentralisée et très intégrée au territoire. Le financement participatif est la prolongation naturelle du développement du solaire et ne peut que renforcer les liens privilégiés avec les territoires. »

