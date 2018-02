GENERALE DU SOLAIRE acquiert un important portefeuille de projets photovoltaÃ¯ques

Le groupe GENERALE DU SOLAIRE a procédé en décembre dernier à l’acquisition de 13 projets de centrales photovoltaïques développés ou en cours de développement, pour une capacité totale de 54,305 MW. Avec 9 projets pour un total de plus de 46 MW, les centrales au sol représentent l’essentiel du portefeuille acquis par Générale du Solaire. Ces projets de centrales sont implantés principalement sur des terrains artificialisés, favorisés par les appels d’offres de la CRE et par conséquent inscrits au cœur de la stratégie de développement du groupe présidé par Daniel Bour.

50% des projets en Occitanie

Trois ombrières totalisant une puissance de 5,2 MW ainsi qu’une toiture de près de 3 MW, viennent compléter cette acquisition. Cette diversité dans la typologie de projets reflète la polyvalence de Générale du Solaire dont la stratégie vise à intervenir sur l’ensemble des segments de marché du solaire photovoltaïque : toitures, ombrières de parking et centrales au sol.

Près de la moitié des projets sont situés en Occitanie, une région dans laquelle le groupe est particulièrement bien implanté et rayonne depuis sa base de Montpellier. Répartis entre les régions Auvergne Rhône Alpes, Nouvelle Aquitaine, Bretagne et Pays de la Loire, les projets restants témoignent du fait que le solaire n’est pas limité aux régions méridionales, une vision défendue par le groupe depuis qu’il a développé et réalisé, à l’époque, la plus grande centrale solaire d’Ile-de-France en 2012 (4,5 MW à Sourdun, en Seine et Marne).

Des projets présentés aux prochains appels d’offres CRE

Ces projets ont vocation à être présentés aux prochaines périodes des appels d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie. A cette occasion, Daniel Bour, président de GENERALE DU SOLAIRE, a déclaré : « L’opération témoigne de la volonté du groupe de poursuivre sa croissance sur le segment des centrales au sol, et d’accroitre le volume de ses capacités en développement dans un contexte d’accélération de la consolidation parmi les opérateurs. Nous sommes très heureux de cette acquisition, qui permet à GENERALE DU SOLAIRE d’accentuer sa montée en puissance en France et de maintenir sa position parmi les principaux producteurs indépendants d’électricité solaire photovoltaïque. »

L’opération a été menée avec la société Finergreen (Louis Catala, manager et Ricardo Castello Branco, analyste senior) pour les aspects financiers et par les cabinets CVS (René-Pierre Andlauer, associé) et De Gaulle Fleurance et Associés (Sylvie Perrin, associée, Gaïa Witz, collaboratrice, et Yoann Usseglio, collaborateur) pour les aspects juridiques.

Encadré

A propos de Générale du Solaire

Créé en 2008 à l’initiative de Daniel Bour, qui est par ailleurs président du syndicat des professionnels de l’énergie solaire ENERPLAN depuis le 9 octobre 2014, le Groupe GÉNÉRALE DU SOLAIRE est un expert du développement, de l’ingénierie, de la construction, du financement et de l’exploitation de centrales photovoltaïques, ainsi qu’un producteur indépendant d’électricité, en France et à l’International.

Les chiffres clés du Groupe sont :

✓ + 200 centrales construites,

✓ 200 MWc de puissance totale installée,

✓ 60 MWc dans le parc de production détenu en propre,

✓ + 170 projets lauréats aux appels d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie