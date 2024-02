GÃ©nÃ©lios : de la pergola bioclimatique aux ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques, un logique continuum dans le bon momentum

Pendant quinze ans, Alexandre Byszenski a fabriqué des pergolas bioclimatiques au rythme de plus de 3000 par an. Après la vente de son entreprise et fort de cette expertise technique, ce créateur d’entreprise autodidacte vient désormais de jeter son dévolu dans la fabrication d’ombrières photovoltaïques en créant Génélios. Avec un savoir-faire indéniable et des certitudes sur la dynamique d’un marché porté par le boom du solaire et une réglementation favorable !

La pergola bioclimatique, c’était son dada ! Alexandre Byszenski, autodidacte de 47 ans, a été l’un des précurseurs de ces pergolas équipées de lamelles orientables motorisées qui permettent de gérer l’ensoleillement via une télécommande. Une fois la pluie venue, les lamelles repliées forment une couverture parfaitement étanche avec un système inclus de récupération d’eau de pluie. Mais ça, c’était avant, avant la vente de son entreprise BioSun à un industriel.

L’ombrière solaire a la cote

Bye, bye donc les pergolas, bonjour les carports solaires photovoltaïques ! Le rebond est immédiat, sans temps mort, pour Alexandre Byszenski qui a lancé Génélios, sise à Dardilly dans le 69, sur les chapeaux de roue pour attaquer ce marché de front. Et pour cause. L’ombrière solaire a la cote, le temps presse. Elle est poussée par les pouvoirs publics. La loi est explicite et promulgue obligations d’implantations d’ombrières solaires pour tous parkings de plus de 1500 m² sous peine de pénalités pécuniaires. Une des mesures phares pour accélérer le développement des énergies renouvelables en France ! C’est le parfait momentum pour proposer un carport digne de ce nom. Les offres se multiplient, les fabricants affichent leurs nouvelles prétentions. Il faut dire que les ombrières solaires recèlent de nombreux avantages. Elles s’implantent sur des sols déjà artificialisés, elles ne posent pas de problème de structures ou d’étanchéité comme les toitures et surtout elles apportent du confort thermique aux automobilistes et protègent voitures et occupants des aléas climatiques. Où l’on pense immanquablement à la grêle ! L’ombrière solaire, une incontournable d’un marché photovoltaïque plein d’avenir !

Des ombrières adaptables et personnalisées

Alexandre Byszenski a tout de suite vu dans les ombrières solaires un indéniable continuum à son activité passée. « La pergola et l’ombrière solaire, c’est un peu le même principe. Pour être efficace et compétitif, il faut concevoir un produit standardisé très facile à monter et simple à assembler, en une demi-journée à peine pour notre carport. Et ça, nous savons faire. Nous avons l’expertise ». Tout est fabriqué en France dans la région Rhône-Alpes dans une usine qui est un « véritable trésor de production » et dotée d’un département R&D très performant. « En matière de capacité de production, nous n’avons pas vraiment de limites. Nous serons capables de monter en régime à savoir plusieurs milliers d’ombrières par an, au fur et à mesure de la croissance du marché » poursuit le chef d’entreprise qui s’est adjoint les services de Pascal Choffez, une personnalité éminemment reconnue du secteur du solaire. Au cours de 2024, Génélios qui doublera ses effectifs cette année pour atteindre une vingtaine de salariés, va structurer son réseau de distribution. L’entreprise prévoit de fabriquer entre 1000 et 2000 ombrières, à destination des particuliers mais aussi des PME et des petites collectivités qui représentent des cibles préférentielles pour des parkings jusqu’à trois cents emplacements. « Notre force réside aussi dans notre capacité à personnaliser nos ombrières avec des coloris différents, des imitations bois ou rouille en acier Corten. Nous pouvons nous adapter à toutes les demandes. Le carport Génélios est un peu le couteau suisse de l’ombrière solaire » ajoute Alexandre Byszenski qui vient de lancer une ETN sur son produit phare.

Génélios pourrait devenir tiers investisseur

Génélios compte près de deux cents commandes en ce début d’année, notamment grâce à sa présence sur les deux salons importants de la filière : Energaia et Open Energies qui ont généré de nombreux contacts. Une grande marque de luxe a d’ores et déjà fait confiance à l’entreprise. Génélios a passé des accords avec SunPower et AP-System pour doter ses carports d’équipements Premium. La société est également en contact avec Voltec Solar pour proposer une offre 100% française ombrières + modules. Dans une implacable logique commerciale, Génélios ambitionne de coupler ses carports avec des bornes de recharge et des batteries. « Un incontournable triptyque pour les années à venir ! » estime Alexandre Byszenski. Pour l’heure, Génélios autofinance son développement tout en se rapprochant de partenaires bancaires. Des négociations avec des partenaires financiers sont en cours, d’autant que Génélios s’intéresse de près à une activité de tiers investisseur hautement capitalistique. « Nous regardons la possibilité d’investir pour nos clients en leur proposant des offres clés en main » ajoute Alexandre Byszenski. Sans oublier l’export… Génélios dispose d’un partenaire implanté aux Etats-Unis, avec pourquoi pas … le rêve d’une aventure industrielle américaine.