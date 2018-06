Fronius prÃ©sente des solutions d'interconnexion Ã©nergÃ©tique sur le salon Intersolar 2018

La société Fronius Solar Energy présente sa gamme de solutions innovantes sur le salon Intersolar, de Munich (D). Sur un stand au design revisité (stand 310, hall B2), Fronius exposera des scénarios d’applications sur le thème du photovoltaïque, du chauffage, de la mobilité et du stockage. Découverte !

Réussir l’interconnexion des secteurs du chauffage, de l’électricité et de la mobilité est la condition pour concrétiser la vision Fronius des 24 heures de soleil. Cette dernière envisage un avenir dans lequel les besoins mondiaux en énergie seraient entièrement couverts par des sources d’énergie renouvelables. « L’interconnexion des secteurs n’est plus une utopie. Sur le salon Intersolar, nous présentons différents exemples d’application, aussi bien pour les maisons individuelles que pour le secteur commercial. Le Fronius Ohmpilot par exemple, optimise non seulement l’autoconsommation grâce au chauffage de l’eau, mais constitue également une solution de stockage simple », révèle Martin Hackl, responsable de Solar Energy chez Fronius International GmbH. En outre, Fronius fournit des informations détaillées concernant l’intégration de composants de fournisseurs tiers tels que des thermoplongeurs ou des pompes à chaleur.

Utiliser Fronius Solar.web en tant qu’outil d’analyse

Grâce au portail en ligne Fronius Solar.web, les utilisateurs peuvent aisément surveiller leurs installations photovoltaïques, analyser facilement des données et optimiser ainsi l’utilisation de leur énergie. Les installateurs profitent quant à eux de la comparaison automatique des rendements de plusieurs onduleurs ou encore de la gestion de plusieurs installations. « Le Fronius Solar.web est un excellent outil d’analyse, et d’autant plus lorsqu’il est associé au Fronius Smart Meter. Les propriétaires d’installations ont une vue sur tout ce qui se passe avec l’énergie qu’ils produisent et comment en optimiser l’utilisation. Solar.web fournit aux installateurs des analyses détaillées qui serviront de base aux futures offres et services pour leurs clients, de même qu’une mise à jour à distance pratique », explique le responsable produits, Thomas Obermüller.

Grâce au Fronius Energy Profiling, il est désormais possible de mesurer les générateurs et consommateurs avec plus d’un Fronius Smart Meter. Par ailleurs Fronius présente pour la première fois une toute nouvelle fonction du portail. « La fonction sera dévoilée sur le salon. Les visiteurs l’attendent avec impatience », se réjouit T. Obermüller. l’avenir, le portail fournira des conseils et des recommandations de manipulation afin d’améliorer le bilan énergétique, et il sera également possible d’y consulter des prévisions météorologiques.

Solutions de stockage sur mesure

Un des aspects importants pour les exploitants d’installations, est de consommer un maximum de leur propre production de courant de façon optimisée. Pour ce faire, ils doivent être en mesure de stocker efficacement l’énergie solaire, et de la rendre exploitable facilement. La gamme de solutions de stockage Fronius offre des solutions individuelles aux composants personnalisés répondant parfaitement aux exigences du client. « Sélectionner la meilleure solution de stockage pour chaque besoin spécifique est de plus en plus compliqué en raison du nombre croissant de fournisseurs. Fronius fournit une vaste gamme de solutions de stockage permettant de répondre aux divers besoins individuels des clients », explique Martin Hackl.

Interconnexion efficace des secteurs dans le domaine industriel

Les onduleurs Fronius Eco et Fronius Symo ainsi que le Fronius Smart Meter sont également présentés à Munich. Ils constituent une excellente base pour l’interconnexion des secteurs dans le domaine industriel. Les utilisateurs réalisent des économies considérables grâce à une consommation ciblée ainsi qu’à la mesure et la surveillance constantes. Les dernières tendances Fronius en matière d’hydrogène sont également exposées. L’hydrogène permet d’interconnecter encore davantage les secteurs de l’électricité, du chauffage et de la mobilité et ainsi, de faire avancer l’utilisation des sources d’énergies renouvelables. Cette technologie représente un progrès considérable vers 24 heures de soleil, que ce soit en matière de stockage à long terme ou de e-mobilité pour les entreprises. Après le salon, Fronius donnera un aperçu de sa nouvelle génération d’onduleurs. Suspense donc ! Fronius au salon Intersolar 2018 : hall B2, stand 310

Plus d’infos…