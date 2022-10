Forum du photovoltaïque à Bordeaux – Rencontres entre fournisseurs et installateurs le 20 octobre à Bordeaux

Distributeur de matériel photovoltaïque, BayWa r.e. Solar Systems organise le 20 octobre à Bordeaux un forum du matériel photovoltaïque. L’évènement est destiné aux installateurs et développeurs photovoltaïques. 14 conférences sont prévues, et il sera possible de rencontrer une sélection d’une douzaine des principaux fournisseurs de matériel. Un évènement BayWa r.e.à la hauteur de la dynamique du marché pour un forum de fabricants destiné aux pros de la filière !

BayWa r.e. souhaite, avec cette première édition du forum photovoltaïque, permettre aux développeurs, bureau d’études et installateurs photovoltaïques de l’Ouest d’aller à la rencontre des principaux fabricants de matériel. L’événement se veut complémentaire des salons généralistes, tels que Energaïa, dans un format plus local et intégralement dédié au photovoltaïque. L’objectif est de permettre aux acheteurs de la région de rencontrer, en une seule journée, les fabricants clé du marché français. 12 exposants et 60 entreprises participantes ont confirmé leur présence.

Panneaux, onduleurs, mobilité, stockage et assurance

Parmi les exposants, les fabricants de panneaux Longi Solar, Jinko Solar, Trina Solar et le français Voltec Solar. Côté onduleur, on trouvera les leaders du marché Huawei, SMA, Enphase, solaredge et Fronius. Le véhicule électrique sera mis en avant avec les fabricants de bornes de recharges Alfen. BayWa r.e. présentera ses services et le système de fixation maison novotegra. Le courtier en assurance Alexis Assurance, spécialisé dans les énergies renouvelables, complétera le panel. “Nous avons souhaité proposer un panel représentatif des principaux fabricants européens et mondiaux, qui représentent de l’ordre de 70 % du marché” explique Julien Chirol, Directeur France de BayWa r.e. Solar Systems. Un espace de 700 m² est dédié à ces rencontres au sein de l’Hôtel Pullman Bordeaux Lac, dont un espace dédié aux stands des fabricants et deux salles de conférence.

14 conférences sur deux espaces et un moment de convivialité

Chaque fabricant proposera une conférence de 45 minutes à destination des installateurs. Solutions tertiaires & industrielles, résidentielles, bornes de recharge et assurances seront mises en valeur tout au long de la journée sur 7 créneaux horaires. Un cocktail déjeunatoire est prévu de midi à 14h pour un temps d’échange informel. Enfin, les participants seront invités à prendre part à une soirée conviviale à la brasserie Les Chantiers de la Garonne à partir de 19h30.

Encadré

Informations pratiques sur le forum

Le forum aura lieu Jeudi 20 octobre de 9h30 à 18h à l’Hôtel Pullman Bordeaux Lac. Inscription préalable obligatoire par mail à l’adresse marketing@baywa-re.fr. Le forum, gratuit, est réservé aux installateurs et développeurs, dans la limite des places disponibles.