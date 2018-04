Formation experte Ã  l'intÃ©gration du solaire sur les rÃ©seaux de chaleur les 5 et 6 juin prochains au Bourget du Lac

Afin de soutenir la nouvelle dynamique de l’intégration du solaire thermique au sein des réseaux de chaleur, l’INES (Institut National de l’Energie Solaire), le CEA, AURA-Energie Environnement et l’ADEME souhaitent accompagner les acteurs de la filière dans leur prise en main de cette thématique, en proposant les 5 et 6 juin prochains une formation entièrement dédiée aux réseaux de chaleur solaire. Cette formation exceptionnelle réunira des experts internationaux forts de plusieurs décennies d’expérience, ainsi que des acteurs français à l’initiative des premiers projets nationaux. Destinés aux bureaux d’études et concepteurs souhaitant monter en compétences sur l’intégration du solaire dans les réseaux de chaleur, ces 2 jours aborderont la thématique avec un haut niveau de technicité, en conservant une approche très opérationnelle.

Les interventions adresseront les questions techniques, administratives et économiques aux différentes étapes d’un projet : étude d’opportunité, dimensionnement, conception, réalisation, commissionnement, exploitation et maintenance. Elles seront ponctuées de retours d’expériences des experts danois et français et de cas d’études avec mise en application sur un outil de calcul. Formation réalisée avec la participation de l’ADEME, AURA-EE, CEA, INES, INDDIGO, PlanEnergi, SOLID, et Tecsol, et soutenue par l’ADEME et le projet SDHp2m porté par le programme européen Horizon 2020.

En fait, le développement du solaire sur les réseaux de chaleur connaît aujourd’hui une forte dynamique qui n’a de cesse de s’accélérer. En Europe, cette forte progression était jusqu’à présent portée par la Suède, l’Allemagne, l’Autriche, et l’incontournable Danemark mais commence à se propager en France. Mise en service en 2014 à Balma, la première installation solaire thermique française sur réseau de chaleur a depuis été rejointe par quatre autres installations, qui devraient à leur tour être suivies de 3 nouvelles réalisations en 2018. De nombreux autres projets étant envisagés, la France semble donc au commencement d’un fort développement de l’énergie solaire sur les réseaux de chaleur.

Programme et inscription…