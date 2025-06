Formation ACC/Alexandra Pocholle-Batlle : Â« Ce nâ€™est que le dÃ©but dâ€™un dispositif trÃ¨s prometteur, nous nâ€™avons encore rien vu Â»

TECSOL organise une journée de formation exceptionnelle consacrée à l’autoconsommation collective, qui se tiendra en ligne le jeudi 19 juin prochain. Organisée dans un contexte de transformation du paysage photovoltaïque, notamment avec la disparition progressive du guichet ouvert S21, cette formation a pour objectif de vous fournir une vision complète et opérationnelle de l’autoconsommation collective. Trois questions à Alexandra Pocholle-Batlle, Secrétaire Générale du bureau d’études Tecsol, spécialiste du sujet !

Plein Soleil : Où en est l’autoconsommation collective (ACC) aujourd’hui en France ?

Alexandra Pocholle-Batlle : La France est un pays précurseur en matière d’ACC en Europe. Nous venons de passer au mois de mai le cap symbolique des mille opérations en service. A ce jour, le nombre s’élève à 1 114 opérations. En mai 2024, il n’y avait encore que 428 opérations en service. Sur ces six derniers mois, la progression est exponentielle. Depuis le début 2025, on compte 416 opérations supplémentaires. La tendance s’accélère. Au total plus de 12 000 participants ont pris part à ces opérations. Ce n’est que le début d’un dispositif très prometteur, nous n’avons encore rien vu. Plus de 1300 projets ACC supplémentaires sont d’ores et déjà dans les tuyaux. A l’heure où l’Etat envoie des signaux politiques contradictoires à la filière solaire et va en limitant son soutien à la production photovoltaïque, cette tendance offre une bouffée d’air frais. Le circuit-court énergétique répond à un besoin à la fois économique et de sens, et fera partie de la palette de solutions pour prendre le relai des aides d’Etat.

PS : Autant dire que cette formation Tecsol dédiée à l’ACC tombe à point nommé pour découvrir ce type de projet mais aussi pour en détailler les voies d’optimisation ?

ABP : Beaucoup d’entreprises, de collectivités, de copropriétés, d’aménageurs, de bailleurs, de logisticiens etc. entendent parler de l’ACC sans réellement savoir ce dont il retourne. Cela reste une niche, mais une niche à très fort potentiel de développement. La formation sera l’occasion de revenir sur les fondamentaux de l’ACC, sur les plans technique, économique et juridique avec nos partenaires LLC & Associés et Bohr Energie. Cette formation est une étape importante pour ceux qui désirent se lancer dans l’aventure. Elle permet d’outiller les candidats à ce type de projet énergétique, d’en comprendre les spécificités. Et de trouver des réponses aux nombreuses questions soulevées. Comment dimensionner un projet ? Comment limiter les risques et les coûts ? Comment s’assurer que la rentabilité sera au rendez-vous ? Comment optimiser un projet en phase d’exploitation ? Comment appréhender la complexité contractuelle ? La formation a ainsi vocation à donner des clés aux candidats à l’ACC pour les aider à se poser les bonnes questions et avoir une connaissance panoramique des solutions du marché.

PS : Deux questions d’actualités qui ont animé ces derniers jours le landernau des experts de l’ACC. Quid de la suppression de l’«exonération » de l’accise et de l’élargissement du périmètre à 20 km en présence d’un SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) sur la zone ?

ABP : L’accise à 0€ pour les ACC de moins de 1 MW est une véritable saga. Un rescrit fiscal est récemment venu jeter le trouble sur la bonne nouvelle de la loi de finances 2025. Ce rescrit exige qu’une ligne physique relie producteur et consommateur, ce qui est méconnaître la définition légale de l’autoconsommation collective. Comme le prévoient l’Europe et la France via le code de l’énergie, en ACC tout passe par le réseau public et la répartition des électrons est virtuelle. Les organisations comme Enerplan, le SER ou encore La Plateforme Verte sont sur le pont pour faire rectifier le tir. On peut légitimement espérer que l’administration fiscale revoie sa copie très rapidement. Pour l’élargissement à 20 kilomètres de diamètre de l’ACC quand une opération intègre un SDIS, c’est un peu une surprise, mais une bonne surprise ! En clair, dès lors qu’une caserne de pompiers est dans la boucle, que ce soit comme producteur ou comme consommateur, le terrain de jeu devient 10 fois plus grand qu’en règle générale, et ce sans qu’une dérogation soit nécessaire. Plus ou moins sans le vouloir, les pompiers deviennent aujourd’hui les premiers ambassadeurs de l’ACC. Et pas besoin d’appeler le 18 !