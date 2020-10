First Solar Ã  fournir 869 MW de modules de la sÃ©rie 6 pour alimenter six projets au Texas

First Solar a sélectionné ses modules solaires photovoltaïques (PV) haute performance pour alimenter six projets d’énergie solaire récemment annoncés à travers le Texas. En vertu de cet accord, First Solar fournira 869 mégawatts (MW) de modules de la série 6 pour alimenter ces projets solaires de grande envergure, développés par Vistra, allant de 50 à 200 MW.

« Nous sommes fiers que Vistra ait choisi de faire confiance à First Solar et à notre technologie alors qu’elle poursuit sa mission de décarbonation de l’électricité qui est la pierre angulaire des communautés et des entreprises qu’elle dessert », a déclaré Georges Antoun, directeur commercial de First Solar. « Et en tant que société solaire américaine, nous sommes heureux que les derniers ajouts au portefeuille de production de Vistra soient alimentés par une technologie solaire qui a été développée en Amérique, et comprendront des modules fabriqués en Ohio.»

Investir dans les énergies renouvelables

Basée à Irving, au Texas, Vistra est l’un des plus grands fournisseurs d’électricité des États-Unis avec un portefeuille de production diversifié d’environ 39 GW. Jim Burke, directeur de l’exploitation chez Vistra, a ajouté: «Nous nous engageons à transformer notre portefeuille de production d’électricité, à investir dans les énergies renouvelables et à fournir à nos clients les solutions énergétiques qu’ils recherchent pour atteindre leurs objectifs de développement durable. Nous sommes fiers d’aller encore plus loin dans cet engagement en investissant dans l’alimentation de nos nouveaux actifs de production d’énergie renouvelable avec une technologie solaire de pointe. Nous sommes convaincus que la série 6 est le bon module et que First Solar est le bon partenaire pour nous aider à réaliser notre mission à zéro émission nette. »

Une empreinte carbone six fois inférieure au silicium cristallin

Conçue et développée dans les centres de recherche et développement (R&D) de First Solar en Californie et en Ohio, la série 6 est un module solaire photovoltaïque américain, résultat de plus d’un milliard de dollars d’investissements cumulés en R&D. Chaque module comprend une couche de semi-conducteur CadTel propriétaire de First Solar qui est un sixième de l’épaisseur d’un cheveu humain. Avec une empreinte carbone jusqu’à six fois inférieure à celle des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin, la série 6 offre un profil environnemental supérieur et le plus bas bilan carbone solaire disponible aujourd’hui.

First Solar : 25 GW dans 45 pays depuis plus de 20 ans

First Solar est la seule entreprise américaine parmi les plus grands fabricants solaires mondiaux. Elle a célébré deux décennies depuis sa fondation en 1999 et a expédié plus de 25 GW de modules PV dans plus de 45 pays à travers le monde, ce qui en fait la seule entreprise de fabrication de modules solaires basée aux États-Unis à atteindre cette étape. Avec 1,9 GW de capacité de fabrication annuelle en Ohio, First Solar est également le plus grand fabricant de produits solaires de l’hémisphère occidental. La Société exploite également des installations de fabrication au Vietnam et en Malaisie, avec une capacité de fabrication mondiale annualisée de modules série 6 de 5,7 GW. Des matières premières aux produits finis, chaque module est réalisé dans la même usine, garantissant une qualité constante sur les sites de fabrication mondiaux.