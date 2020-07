FIMER faÃ§onne l’Ã©nergie de demain

Dans un scénario mondial où la demande d’énergie renouvelable ne cesse de croître, l’énergie solaire a le pouvoir de façonner de nouveaux modèles énergétiques solides pour stimuler le progrès et l’essor d’un monde durable. FIMER contribue activement à l’avenir de l’énergie solaire.

Le progrès et le changement ne se réalisent pas en restant immobile. C’est pourquoi l’innovation, le renouvellement continu des produits et l’investissement en R&D permettent de passer à une économie durable et circulaire. Les avancées technologiques, l’amélioration de l’expérience utilisateur et la digitalisation équilibreront les règles du jeu en matière d’énergie et favoriseront un accès à l’énergie solaire pour tous.

Innovation stimulée, fiabilité éprouvée

L’onduleur solaire est le cœur et le cerveau de tout système PV. Les onduleurs et les solutions FIMER offrent des rendements élevés et produisent plus d’énergie que la moyenne du marché. Avec une exigence accrue portée sur la technologie, la conception et la cohérence de sa gamme de produits ainsi que la conformité aux standards les plus exigeants, et ce, même dans les conditions les plus extrêmes, FIMER aide les installateurs à concevoir des installations fiables et durables. En intervenant sur les installations photovoltaïques résidentielles jusqu’aux grandes centrales photovoltaïques de plusieurs mégawatts, la fiabilité éprouvée de ses technologies, présentes dans le monde entier, FIMER est à même de relever tous les défis du solaire.

« Notre vision est axée sur l’élaboration d’un nouveau modèle énergétique qui exploite l’énergie solaire pour un avenir durable. En tant qu’acteur mondial de la technologie des onduleurs solaires, nous avons l’énergie et la volonté de conduire le changement et le progrès avec nos partenaires » explique Filippo Carzaniga, Président de FIMER.

Garant de la qualité

Fournir l’énergie au moment et là où c’est nécessaire. Le service joue un rôle déterminant dans la réussite ou l’échec de tout investissement à long terme. Un engagement d’excellence de la phase de conception au service est toujours le moteur des actions de FIMER. Dirigé par la rigueur des normes de qualité et d’essais, FIMER s’efforce d’atteindre les plus hauts standards dans tous les aspects de ses activités.

Une approche audacieuse

FIMER s’oblige à se remettre en cause et à penser autrement. De la façon dont ses équipes agissent et réagissent, jusqu’à son approche déterminée et flexible de faire du commerce. De la façon dont FIMER permet aux installateurs d’accéder aux dernières formations, leur garantit la disponibilité des produits et leur fournit les meilleurs conseils : dialogue et implication auprès des clients sont les maîtres-mots. Il y a des tournants qui changent le cours de l’histoire. Pour FIMER, ce moment est venu. Le temps d’agir pour un avenir solaire plus radieux. FIMER crée une nouvelle ère pour le solaire.

Quid de FIMER?

FIMER est le quatrième plus grand fournisseur d’onduleurs solaires au monde. Spécialisée dans les onduleurs solaires et les systèmes de mobilité, elle compte plus de 1100 employés dans le monde entier et propose un portefeuille complet de solutions solaires pour toutes les applications. Les compétences de FIMER sont encore renforcées par son approche audacieuse et agile qui lui permet d’investir constamment dans la R&D. Avec une présence dans 26 pays ainsi que des centres de formation et des centres de fabrication locaux, FIMER reste proche de ses clients et de la dynamique en constante évolution du secteur énergétique. Après l’acquisition et l’intégration des activités onduleurs solaires d’ABB au premier trimestre 2020, et sous l’égide de la marque FIMER renouvelée, le portefeuille d’onduleurs solaires nouvellement acquis continue de porter la marque ABB dans le cadre de l’accord de licence de marque.

www.fimer.com