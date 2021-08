FIMER : Entrons-nous dans une nouvelle Ã¨re pour le solaire Ã  grande Ã©chelle ?

Par Maren Schmidt De Angelis, directrice générale de la branche d’activité Utility de FIMER.

En tant que personne qui a travaillé dans le secteur solaire photovoltaïque mondial pendant de nombreuses années, les rapports récents décrivant l’énorme croissance des énergies renouvelables et en particulier du photovoltaïque solaire, sont très encourageants. Par exemple, malgré les perturbations des 12 à 18 derniers mois, dans sa récente mise à jour du marché des énergies renouvelables, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a déclaré qu’en 2020, les ajouts annuels de capacité renouvelable ont augmenté de 45 % pour atteindre près de 280 GW, l’année la plus élevée, en termes d’augmentation en glissement annuel depuis 1999.

Il prévoit également que « des ajouts de capacité exceptionnellement élevés deviendront la « nouvelle norme » en 2021 et 2022, les énergies renouvelables représentant 90 % de la nouvelle expansion de capacité électrique dans le monde ». Il indique que le développement de l’énergie solaire photovoltaïque continuera de “battre des records”, avec des ajouts annuels atteignant 162 GW d’ici 2022, soit près de 50 % de plus que le niveau d’avant la pandémie de 2019. En particulier, la part des applications à grande échelle devrait passer de plus de 55 % en 2020 à près de 70 % en 2022.

Cette expansion rapide sur 2020 et la croissance prévue pour 2021-2022 sont une excellente nouvelle pour le secteur, et en particulier pour le marché des services publics. Alors, quels sont les principaux moteurs de ces perspectives de croissance robustes ?

Augmentation de la rentabilité

L’énergie solaire photovoltaïque est en passe de devenir la forme de production d’électricité la plus rentable et peut être associée au stockage d’énergie pour créer une source d’énergie fiable. Ceci est le résultat direct de la chute spectaculaire des prix des panneaux solaires, des onduleurs solaires et des systèmes de montage et de suivi plus rentables, et de l’efficacité accrue de la technologie solaire.

En outre, les AAE (Accords d’Achat en Electricité) se révèlent de plus en plus populaires et rendent les projets à grande échelle plus viables économiquement. Par exemple, alors que les États-Unis restent le marché dominant des PPA (Power Purchase Agreements) d’entreprise, l’activité en Europe a presque triplé en 2020, l’Espagne étant également identifiée comme un hotspot, avec un nombre record de PPA signés.

Alors que les perspectives sont moins certaines sur certains marchés, comme l’Amérique latine, notamment en raison de l’impact temporaire de la Covid-19, et des changements de soutien politique dans le secteur des services publics dans des pays comme le Mexique, les déploiements devraient encore augmenter.

Politiques et réglementations gouvernementales

De nombreux gouvernements mondiaux se sont engagés à atteindre des objectifs ambitieux de réduction des émissions de carbone, ce qui stimule la croissance solaire. Par exemple, dans le cadre de l’Accord de Paris, les États-Unis et le Canada se sont engagés à réduire les émissions de carbone d’environ 30 % entre 2025 et 2030. L’Europe vise une réduction d’au moins 40 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici 2030. Et l’Inde s’est engagée à réduire l’intensité des émissions de 33 à 35 % par rapport aux niveaux de 2005 et à produire 40 % de son électricité à partir de sources de combustibles non fossiles d’ici 2030. Le Royaume-Uni est également devenu le premier pays du G7 à légiférer pour atteindre zéro émission nette d’ici 2050.

ESG et le programme de décarbonation des entreprises

La transition vers les énergies renouvelables est désormais une priorité pour les développeurs, les investisseurs, les services publics et les décideurs politiques. Elle est motivée par la demande du marché des entreprises qui considère l’approvisionnement en énergie à partir d’une source renouvelable comme un élément clé de leurs plans de décarbonation. Lorsqu’il n’est pas possible d’installer un générateur photovoltaïque sur site, l’achat à partir d’une source renouvelable générée à partir d’une application à grande échelle gagne en popularité.

Innover pour répondre à la demande

Avec ces facteurs qui stimulent la croissance, en particulier pour les applications solaires photovoltaïques à grande échelle, comment les technologies peuvent-elles répondre à cette demande ?

Avancées dans le stockage des batteries

- Le stockage devrait jouer un rôle clé dans le succès futur de l’énergie solaire photovoltaïque, non seulement pour le secteur résidentiel et le secteur Commerce &Industrie, mais également pour les services publics. La capacité installée cumulée des projets de stockage d’énergie devrait passer de 11 GW en 2020 à 168 GW en 2030, selon le New Energy Outlook de BloombergNEF. À mesure que les batteries deviennent plus puissantes et durent plus longtemps, le passage des combustibles fossiles aux énergies renouvelables solaires photovoltaïques sera davantage soutenu, augmentant la demande globale.

Modules bifaciaux

- La maximisation des résultats énergétiques devient un autre moteur de la croissance rapide de la demande de projets solaires photovoltaïques à grande échelle. L’une de ces innovations est l’utilisation croissante de modules bifaciaux. Aux États-Unis, un rapport des analystes Wood Mackenzie prévoit une croissance des modules bifaciaux installés à 2 GW d’ici la fin de 2020 contre 500 MW en 2019, et une énorme augmentation à plus de 7 GW d’ici 2024.

Systèmes PV flottants

- Le PV flottant est également une tendance à surveiller. Selon un rapport de Fitch Solutions, les installations solaires flottantes à grande échelle devraient augmenter à l’échelle mondiale au cours des prochaines années, en grande partie grâce à l’intérêt accru des investisseurs et à un portefeuille de projets en pleine croissance. Il estime que près de 10 GW de nouvelles capacités solaires flottantes seront installés au cours des 5 prochaines années, les marchés asiatiques tels que la Chine, la Corée du Sud, l’Inde, la Thaïlande et le Vietnam devant être des marchés clés.

Exigences de courant plus élevées

- Une autre tendance importante est l’évolution vers des modules de plus grande taille, avec l’incorporation de plaquettes plus grandes de 210 mm. Cette demande de solutions à haute densité de puissance et l’augmentation du nombre de panneaux solaires par chaîne pour réduire les coûts sur BOS, nécessiteront que les technologies d’onduleur s’adaptent pour faire face à des images de courant plus élevées et à un nombre plus élevé de MPPT.

Des solutions technologiques adaptées à l’avenir

Alors, comment les fournisseurs de technologies s’assurent-ils que leurs solutions sont adaptées à leur objectif dans cette nouvelle ère du solaire à grande échelle ?

Pour FIMER, une approche collaborative entre les développeurs de projets solaires, les entreprises IPP, les EPC, les conseillers techniques et les fabricants de composants est cruciale. En plus d’adapter et de développer nos technologies pour répondre aux nouvelles demandes, être impliqué dès le début du projet permet de s’assurer que la bonne solution est spécifiée qui optimise les performances, augmente la production et maintient les pertes au minimum, visant à la fois à augmenter le TRI et réduire le LCOE.

Par exemple, nous avons récemment annoncé le lancement de deux nouvelles plates-formes pour le marché des services publics – un onduleur MPPT haute puissance et une plate-forme de conversion modulaire – qui peuvent servir à la fois des configurations de centrales centralisées et décentralisées.

En conclusion, c’est une période passionnante pour les projets solaires à grande échelle. La forte croissance prévue, les environnements politiques et réglementaires favorables et la demande croissante des entreprises pour les énergies renouvelables signifient que des projets solaires innovants à grande échelle sont déployés pour maximiser pleinement la puissance du soleil. Cela stimule la demande de technologies adaptées à la croissance future – un défi que nous sommes plus que ravis de relever.