FIMER Ã©lectrise Intersolar avec une nouvelle plateforme dâ€™onduleur rÃ©sidentiel et de stockage innovante

FIMER s’apprête à révolutionner le marché de l’énergie solaire en dévoilant sa plateforme innovante d’onduleur haute puissance et de stockage haute capacité pour le marché résidentiel, offrant une solution évolutive et pérenne pour toutes les installations mondiales.On en parle !

La nouvelle plateforme Power – FIMER PowerUNO, PowerTRIO et PowerX– qui sera exposée sur le stand B5.330 d’Intersolar, a été conçue pour aider les installateurs à tirer le meilleur parti de la demande croissante d’énergie solaire photovoltaïque et de stockage résidentiel sur les marchés mondiaux, avec les solutions les plus rapides et les plus faciles à installer du marché.

Un processeur blockchain

Combinant les dernières innovations technologiques et des caractéristiques de conception haut de gamme, les onduleurs PowerUNO et PowerTRIO offrent une large gamme d’options de puissance de 2 à 8,5 kW, et sont disponibles en monophasé et triphasé. Elles sont compatibles avec les marchés nord-américains et internationaux. Leur densité de puissance est l’une des plus élevées du marché avec un encombrement réduit et une grande légèreté. Leurs principaux avantages comprennent une installation ultra-rapide, avec plusieurs connexions plug-and-play faciles à utiliser permettant une installation simple, rendant le travail de l’installateur aussi facile que possible. Ils disposent également d’une connectivité haut de gamme intégrée avec Wi-Fi et Ethernet ainsi que d’un système d’exploitation Linux qui permet l’intégration locale avec les appareils électroménagers intelligents et la recharge de véhicules électriques, de même qu’une interaction transparente avec le cloud Aurora Vision de FIMER, à accès gratuit. En outre, il dispose d’un processeur blockchain dédié permettant aux opérateurs d’énergie et aux agrégateurs de construire des cas d’usage spécifiques par-delà l’onduleur, évitant le besoin de périphériques externes. Cette approche réduit le temps d’installation et atténue les erreurs de câblage.

Un format de batterie modulaire haute tension

La demande de systèmes de stockage continuant également de croître, FIMER PowerX offre les capacités de stockage résidentiel les plus élevées du marché. En utilisant un format de batterie modulaire haute tension, PowerX est la solution flexible répondant aux exigences de capacité de toutes tailles, avec un maximum de 48 kWh, en une installation rapide et facile. PowerX présente un faible encombrement global aussi bien en support mural qu’au sol – même à capacité maximale – et, avec un module ne pesant que 33 kg, son installation est possible par une seule personne. Pour séduire davantage les propriétaires de maisons individuelles, FIMER PowerX offre l’option unique de personnaliser le capot avant incurvé, apportant une touche de design italien à la technologie, en offrant plusieurs couleurs pour s’assurer que l’unité de stockage se fonde facilement dans son environnement. FIMER PowerUno, PowerTRIO et PowerX seront disponibles à partir de janvier 2022.

Combiner le meilleur du design italien et de la technologie de pointe

Florian Chan, Managing Director du segment résidentiel chez FIMER, a expliqué : « FIMER a une longue tradition de fournir des solutions innovantes pour le marché résidentiel, y compris le premier onduleur résidentiel triphasé ou le plus mince au monde. « Avec la plate-forme ‘Power’, nous allons révolutionner l’expérience des installateurs et des propriétaires de logements en combinant le meilleur du design italien et de la technologie de pointe. Nous avons travaillé dur pour développer une solution d’installation rapide et aisée afin de garantir le plus haut niveau de fiabilité. Avec FIMER PowerUNO, PowerTRIO et PowerX, nous simplifierons considérablement l’ensemble de la procédure d’installation. La plateforme Power est faite pour les installateurs afin de faciliter leur travail. « Nous voulions également créer une solution à l’épreuve du temps. Avec une demande accrue d’énergie solaire et de stockage sur le marché résidentiel. Cela donne aux propriétaires la flexibilité d’ajouter plus de capacité à tout moment, ainsi que d’être en mesure de s’intégrer facilement aux technologies de véhicules électriques et domotique, rendant leur maison vraiment intelligente. »

La nouvelle ère de l’énergie solaire

Filippo Carzaniga, président de FIMER, a ajouté : « Nous sommes fiers de dévoiler ces nouvelles solutions révolutionnaires pour le marché résidentiel à Intersolar 2021, qui seront fabriquées à 100% en Italie, offrant une grande valeur et à un prix compétitif. « Ce sont les dernières innovations de FIMER, après le lancement de nos nouvelles plateformes Utility plus tôt cette année. Avec d’autres nouveautés à venir plus tard en 2021, nous continuons à définir la nouvelle ère de l’énergie solaire, en veillant à ce que nos solutions soient adaptées au futur et offrent des avantages évidents aux installateurs et aux utilisateurs finaux. » Il s’agit de la troisième plateforme révolutionnaire que FIMER a lancé en 2021, après PVS 10-33 pour le secteur Tertiaire et Industriel (C&I) et PVS 260-350 pour le secteur des Utilités.