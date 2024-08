FiliÃ¨re EnR : Mission Collective Maroc du 26 au 29 Novembre 2024

En marge du salon international Ener Event, la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc et la Team France Export en partenariat avec le SER et le Pôle de Compétitivité DERBI organisent une mission Energies renouvelables, Efficacité énergétique et Hydrogène vert du 26 au 29 novembre 2024 à Casablanca.

Cette mission a pour objectif de mettre en avant les nombreuses opportunités d’affaires que recèle le marché des Energies renouvelables, Efficacité énergétique et Hydrogène vert au Maroc à travers une présentation sectorielle, des moments de networking et des RDV BtoB. Une opportunité idéale pour les entreprises françaises désireuses de prospecter le marché marocain et de tirer parti de la dynamique actuelle du pays en matière de transition énergétique, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de promotion d’une économie plus verte et résiliente.

Infos pratiques :

Descriptif de l’offre

- Participation à la réunion d’information Marché

- Programme de rendez-vous B to B qualifiés

- Visite du salon ENER Event à Casablanca

Tarif : 2200€ TTC (hors frais de voyage et d’hébergement)

Date limite d’inscription : le 27 octobre 2024

Contact : keddaif@cfcim.org