Figatellu, coppa, lonzu, panzetta : des charcuteries corses fabriquÃ©es grÃ¢ce Ã  lâ€™Ã©nergie solaire

Pilier des produits du terroir corse et vitrine des traditions alimentaires insulaires, la charcuterie Costa a équipé ses toits d’une installation photovoltaïque raccordée au réseau Haute Tension 20kV (HTA), afin de couvrir, au fil du soleil, ses besoins électriques courants. L’entreprise Soleco a réalisé cette installation, la plus grosse installation solaire en autoconsommation de Corse !

La centrale, d’une superficie de 1700 m² pour 350 kWc de puissance installée, produira entre 400 000 et 450 000 kWh par an. Le projet est issu d’un appel d’offre d’Etat dans les iles françaises, mis en œuvre par la Commission de Régulation de l’Energie, dont la charcuterie Costa a été Lauréat. Conçue pour fonctionner pendant au moins 30 ans, avec une garantie de rendement des capteurs de 25 ans, l’installation vise à abattre les couts fixes d’approvisionnement électriques, à promouvoir une économie décarbonée et à contribuer à la résolution collective des difficultés énergétiques actuelles.

« Un modèle de circuits courts, d’économie solidaire et de développement durable »

Construite par Soleco, pionnier insulaire du secteur de l ‘énergie solaire depuis 1982, et mise en service par les équipes d’EDF, la centrale est la plus grande installation photovoltaïque en autoconsommation en Corse. Elle permettra une autoproduction quotidienne, tout en livrant au réseau public le surplus d’énergie non utilisée, contribuant ainsi à l’approvisionnement électrique des foyers du nord de l’ile. Selon Camille Costa, dirigeant de la Charcuterie, « Cette approche collaborative, au cœur des choix de l’île en faveur des énergies renouvelables, dessine un modèle de circuits courts, d’économie solidaire et de développement durable. C’est notre voie, et la voix de la Corse dans la nouvelle économie de demain ».