Face aux crises et Ã  lâ€™inflation, le solaire sÃ©duit de plus en plus de FranÃ§ais

A l’occasion de la journée internationale du soleil le 3 mai dernier, Effy, spécialiste de la rénovation énergétique chez les Français, a fait le point sur l’autoconsommation solaire qui séduit de plus en plus de familles. Alors que le nombre d’installations continue d’augmenter dans le contexte actuel d’inflation, le solaire s’installe comme un acte de consommation « anti-crise » pour faire des économies, gagner en autonomie énergétique et valoriser son patrimoine. Avec 4 millions de foyers qui pourraient autoconsommer à l’horizon 2030, Effy présente la « maison solaire idéale ». Un choix refuge qui « fait du bien au portefeuille et au moral » !

D’après les dernières données d’Enedis, la France compte 277 000 logements équipés en autoconsommation individuelle photovoltaïque au 1er trimestre 2023. Le nombre d’installations a augmenté de plus de 150% depuis 2021, preuve d’une véritable tendance de fond. Suivant cette dynamique, depuis 2021, Effy a vu une multiplication par 5 de son activité solaire.

+ 150 % d’installations entre 2021 et début 2023, le boom du solaire est un choix anti-crise

Audrey Zermati, directrice stratégie Effy confie : “Dans le contexte actuel d’inflation, et même en l’absence d’aides, les Français sont toujours plus nombreux à vouloir autoconsommer. En plus des gains sur la facture, le solaire est un acte de consommation très fort : réduire sa dépendance aux énergies fossiles, se prémunir dans la durée contre la flambée des prix de l’énergie, donner une valeur supplémentaire à un logement qu’on lèguera à ses enfants”.

Les auto-consommateurs Effy témoignent d’un choix anti-crise

M. Marques est jeune retraité. Propriétaire d’un pavillon en Ile de France, il autoconsomme depuis mars 2022. Puissance installée : 3 kWc – 9 panneaux. L’électroménager, l’éclairage et l’eau chaude sont en grande partie couverts par l’électricité produite grâce aux panneaux.« Je viens de recevoir ma nouvelle facture d’électricité et constate une économie de 40 %. Je suis passé d’une facture annuelle de 1500€ à 900€. En mars 2021, je consommais 708 kWh, et en mars 2022, date à laquelle j’ai installé les panneaux, ma consommation est immédiatement tombée à 96 kWh. Autre point positif, EDF me rachète l’électricité que je produis et que je ne consomme pas. Sur l’année j’ai « réinjecté » 1500 kWh, cela représentera pour moi un complément de revenu d’environ 300€. Pour mes 9 panneaux solaires, j’ai investi un peu plus de 8000€. Dans 10 ans, ce sera totalement amorti. »

Investissement, inflation sur le prix des équipements, tarif de l’électricité : les chiffres clés

Entre 8000€ et 20 000€ | C’est l’investissement initial à prévoir pour une installation comprise entre 2,3 kWc (6 panneaux) et 9kWc (24 panneaux). 17 % du montant des travaux | C’est ce que couvre en moyenne la prime à l’investissement versée par EDF OA. La prime varie en fonction de la puissance installée. + 14 % | C’est l’inflation observée sur le prix des panneaux photovoltaïques avec micro-onduleurs intégrés en 2022 (Source : Hausse constatée par Effy sur l’année 2022). 9cts € /kWh solaire | C’est le tarif du kWh solaire et il restera fixe sur les prochaines années (décorrélé des prix de marché). A titre de comparaison, en février 2022, il était deux fois inférieur au tarif de l’électricité réseau. Dans un contexte de hausse constante des tarifs de l’électricité, l’attrait pour l’autoconsommation solaire individuelle pourrait encore se renforcer.

