Face Ã  la crise ukrainienne, les villes et les rÃ©gions dâ€™Europe en appellent Ã  lâ€™Etat dâ€™Urgence Ã©nergÃ©tique

Les villes et les régions d’Europe craignent une crise sociale massive et appellent à des mesures pour financer RePowerEU alors que la Russie poursuit ses coupures d’approvisionnement en gaz ! De la canicule actuelle aux grands froids gélifs hivernaux qui se profilent, les populations les plus précaires sont les premières touchées. Il y a urgence !

La réunion de la commission ENVE (Environment, Climate Change and Energy) du 15 juillet dernier a montré que la perspective de la crise énergétique s’aggrave alors que l’hiver qui approche est une préoccupation majeure pour les autorités locales et régionales de l’UE. Les graves sécheresses à travers l’UE et l’effondrement tragique du glacier Marmolada confirment l’urgente nécessité de s’adapter au réchauffement climatique. La commission ENVE a adopté deux projets d’avis sur le paquet énergie sur le gaz, l’hydrogène et le méthane, et le rôle des villes et des régions dans la gouvernance climatique mondiale en vue du sommet des Nations unies sur le climat qui se tiendra en novembre en Égypte. Les priorités de la présidence tchèque étaient également sur la table de discussion.

La plénière de juin du Comité européen des régions (CdR) a vu l’adoption d’un ensemble de mesures économiques, fiscales et sociales visant à accélérer l’accès aux fonds verts, à améliorer la performance énergétique des bâtiments et à aider davantage les citoyens et les entreprises vulnérables à faire face à la précarité énergétique et de mobilité. Pour souligner davantage l’importance du plan de relance vert, les membres de la commission ENVE du Comité européen des régions ont souligné que la reprise économique après la pandémie ainsi que la guerre en Ukraine ne devrait pas se faire au prix d’une mise en péril des objectifs environnementaux et climatiques à long terme. Des objectifs plus ambitieux en matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables, tels que proposés dans le plan REPowerEU, sont essentiels pour surmonter les défis auxquels le secteur de l’énergie est confronté et l’impact sur les citoyens et les entreprises.

Lors de la réunion de la commission ENVE du 15 juillet, deux projets d’avis ont été adoptés. Concernant le paquet énergie sur les émissions de gaz, d’hydrogène et de méthane, le rapporteur Jakub Piotr Chełstowski (PL/ECR), maréchal de la voïvodie de Śląskie, a déclaré: “Le cadre réglementaire auquel se réfère l’avis sera essentiel pour parvenir à la réduction de l’Union européenne objectifs inclus dans le paquet Fit for 55, et contribue également directement aux plans stratégiques de l’UE pour le découplage des combustibles fossiles conformément à REPower EU. La situation géopolitique actuelle ne doit pas avoir d’impact sur les prix de l’énergie pour les consommateurs. Notre principal objectif devrait être de protéger les consommateurs des prix élevés et assurer la sécurité de l’approvisionnement en gaz. En outre, il est extrêmement important d’assurer une transition énergétique économiquement prévisible.”

En amont du sommet des Nations unies sur le climat en Égypte en novembre prochain, la commission du CdR a adopté l’avis pour une inclusion structurelle des villes et des régions dans la COP27 de la CCNUCC rédigé par la rapporteure Alison Gilliland (IE/PSE). Le maire de Dublin et membre de la délégation du CdR à la COP27 a déclaré: “La crise énergétique, exacerbée par l’invasion russe illégale de l’Ukraine, a encore plus mis en évidence l’urgence de maintenir nos objectifs climatiques ambitieux dans la lutte contre le changement climatique. à grande échelle à la crise climatique en couplant efficacement les mesures d’adaptation et d’atténuation par une action à plusieurs niveaux. Le Comité européen des régions appelle à une inclusion structurelle des villes et des régions dans la COP 27 de la CCNUCC.” Les deux avis devraient être adoptés lors de la session plénière du CdR en octobre.

La commission ENVE a également débattu des priorités de la présidence tchèque du Conseil de l’Union européenne. L’un des objectifs de la présidence tchèque, qui a présidé les réunions ministérielles en juillet, est la sécurité énergétique de l’UE, qui est en danger en raison des coupures d’approvisionnement en gaz de la Russie, risquant d’augmenter le nombre de citoyens et d’entreprises souffrant de précarité énergétique et de mobilité. Le débat a souligné qu’il est vital de trouver le juste équilibre entre les ambitions climatiques plus fortes présentées dans le cadre du paquet Fit for 55 et la nécessité d’atténuer l’impact négatif de la situation géopolitique actuelle sur les prix de l’énergie et la nécessité de réduire la dépendance de l’Europe vis-à-vis des importations d’énergie.