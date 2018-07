EvÃ©nement PV de la rentrÃ©e : l'UniversitÃ© d'Ã©tÃ© de l'autoconsommation PV les 5 et 6 septembre Ã  Paris

Enerplan crée l’événement. Les 5 et 6 septembre prochains, le syndicat des professionnels du solaire organise sa première Université d’été de l’autoconsommation PV. L’autoconsommation PV, tout le monde en parle. Mais qu’en est-il vraiment ? Quel en est aujourd’hui son potentiel ? L’autoconsommation PV est-elle la révolution attendue ? Pour disséquer le phénomène, Enerplan a convié des intervenants de haut niveau, ave une plénière d’ouverture de grande qualité autour d’Arnaud LEROY, Président de l’ADEME, Christèle WILLER, Vice-Présidente de la Région Grand Est, Agnès LANGEVINE, Vice-Présidente de la Région Occitanie et représentante de l’Association des Régions de France, Aurélie BEAUVAIS, Directrice des Affaires Publiques de SolarPower Europe, et Christian BUCHEL, Directeur Clients et Territoires d’Enedis, ainsi que le Président d’Enerplan Daniel BOUR.

Cette Université d’été sera l’occasion d’analyser des retours d’expérience variés : Christophe LALY, de SEM Morbihan Energies évoquera Partagélec, Jean-Luc LAJOUS interviendra pour Gironde Habitat, Aymar DE GERMAY, Maire de Marmagne, présentera Smartmagne, Julien LOZINGUEZ de la Communauté de communes d Haut Pays du Montreuillois et Sylvain BLAREL de Cohérence Energies interviendront en duo, et Frédéric BLANC, de SagiTerre, reviendra sur le Village Saint Roch d’Aix-La-Duranne. Et pour conclure la matinée du 5 septembre, deux grands témoins Madeleine CHARRU et Guillaume DUVAL, conseillers au Conseil Economique, Social et Environnemental, apporteront leur pierre à l’édifice.

L’après midi du 5 septembre, 4 ateliers seront organisés en parallèle :

Le photovoltaïque en soutien à l’électromobilité, avec des interventions de NISSAN, Driv-Eco, eMotorWerks, Bovlabs SAS, la Chaire Armand Peugeot, et les Assises IRVE

Autoconsommation photovoltaïque et efficacité des bâtiments, avec Corinne LEPAGE du cabinet Huglo Lepage Avocats et Jérôme GATIER du Plan Bâtiment Durable de confirmés

Autoconsommation photovoltaïque, numérique et stockage stationnaire, avec David ARNAUD pour Tesla, Maximiliane von BUTLER de sonnenCommunity, Christophe BOURGUEUIL d’Eaton, et Marianne BOUST de CapGemini

Autoconsommation et nouvelle solidarité, avec à ce jour Jean-Luc PERRON de Yunus Social Business Paris et Audrey ZERMATI d’Effy de confirmés.

La journée du 6 septembre sera quant à elle consacrée à huit modules pédagogiques tant il est vrai que l’autoconsommation PV est aussi et avant histoire de pédagogie.

Opération d’autoconsommation individuelle – avec ou sans tiers investisseur –

quels modèles contractuels ?

L’autoconsommation vue des financeurs, quelles exigences ?

Autoconsommation individuelle et / ou collective : quels modèles, quels avantages ?

Quels risques pour la prescription vis-à-vis des promesses d’économie ?

Comment les réduire ?

Opération d’autoconsommation collective : quelle forme juridique la plus simple pour la Personne Morale Organisatrice de l’opération ? Quels rôles et responsabilités dans la répartition des électrons solaires ?

Nouveau périmètre pour déployer l’autoconsommation collective : quelles conséquences

Comment développer de la recharge intelligente de véhicule électrique en mobilisant du photovoltaïque avec ou sans stockage pour minimiser l’impact sur le réseau ?

Autoconsommation collective, quels outils pour répartir les électrons solaires ?

Rendez-vous les 5 et 6 septembre prochains au Palais d’Iéna, siège du CESE, à Paris.

Plus d’infos…