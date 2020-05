EU PVSEC 2020 passe du prÃ©sentiel au numÃ©rique

La 37ème édition de la Conférence et exposition européenne sur l’énergie solaire photovoltaïque (EU PVSEC) se vit désormais en ligne et ouvrira ses portes virtuelles du lundi 7 au vendredi 11 septembre 2020.

L’EU PVSEC, événement incontournable pour les experts PV depuis des décennies, attire la communauté photovoltaïque mondiale pour faire des affaires, enrichir son réseau, présenter et discuter des derniers développements et innovations en matière de photovoltaïque. Cette plate-forme de renommée mondiale, qui réunit à la fois les scientifiques et les industriels, se concentre entièrement et exclusivement sur le secteur solaire photovoltaïque mondial. Pendant la pandémie mondiale de COVID-19, l’essor des webinaires et des communautés photovoltaïques virtuelles, a changé la donne et accéléré la transition digitale. Dans ce contexte, l’UE PVSEC s’apprête à son tour à entrer dans l’ère numérique. EU PVSEC online offre une plate-forme aux experts PV pour présenter des concepts et des sessions d’affiches et pour échanger des connaissances dans une communauté mondiale.

Partager du contenu de haut niveau sans frais de voyage

“Cette première EU PVSEC en ligne nous permettra de combiner notre vision pour permettre aux communautés PV mondiales de se connecter de manière pratique et durable avec notre haut niveau de contenu scientifique, technique, commercial et sociétal ” assure le Professeur Wim Sinke, membre du comité exécutif de l’UE PVSEC. L’équipe de l’événement travaille actuellement sur une expérience interactive qui se concentrera sur des présentations et des interactions en direct, y compris des fonctionnalités de réseautage et d’exposition en direct. Un événement en ligne offre de nombreuses opportunités, de nouvelles façons de partager des connaissances et d’enrichir son réseau. «Nous sommes convaincus que ces innovations de format bénéficieront non seulement à l’événement de cette année, mais aussi aux prochaines conférences à l’avenir», déclare Wim Sinke.

Plateforme interactive puissante avec de multiples fonctionnalités

Les détails de la gamme complète des options d’interaction virtuelle et des formats de présentation seront communiqués très prochainement. Le grand nombre de résumés qui ont été soumis couvre toute la gamme de la recherche, des technologies et des applications photovoltaïques, en se concentrant sur les dernières tendances scientifiques, technologiques et liées au marché. Ils fournissent un aperçu sur les dernières R&D en technologie photovoltaïque par des experts de premier plan dans des instituts de recherche, des universités et des entreprises solaires. «Sur la base de la haute qualité des résumés reçus, je suis sûr que vous avez tous hâte de partager vos excellents résultats de recherche. Même si nous ne pourrons pas nous rencontrer en chair et en os cette année, j’ai hâte de rattraper votre retard et de faire avancer ensemble les progrès du PV », a indiqué le Dr Robert Kenny du Centre commun de recherche de la Commission européenne et président du programme technique PVSEC de l’UE.

Les innovations des exposants seront largement visibles

Outre la conférence, le salon EU PVSEC offre également des opportunités de première main pour rencontrer en nombre des leaders mondiaux de l’innovation. Les temps de crise ouvrent aussi le champ des possibles à de nouvelles aventures technologiques. L’événement comprendra des salles d’exposition virtuelles où les exposants pourront présenter leurs produits et services innovants. Les participants pourront visiter les exposants et discuter des questions avec eux. L’EU PVSEC est au centre de l’innovation photovoltaïque depuis plus de quatre décennies. Encore une fois, cette conférence sera le lieu de partage d’expériences et de présentation de technologies innovantes qui feront partie du portefeuille énergétique de demain.