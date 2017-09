EU PVSEC 2017 Ã  Amsterdam (25-29 sept): La rÃ©volution PV ne fait que commencer

La 33ème Conférence Européenne sur l’Energie Solaire Photovoltaïque (EU PVSEC 2017) a ouvert ses portes lundi 25 septembre et se clôturera vendredi 29 septembre. La cérémonie d’ouverture de la conférence a été présidée par Arno Smets, professseur en énergfie solaire à Delft University of Technologyet directeur général d4EU PVSEC. Lors des premiers mots de son discours, Arno Smets a rappelé qu’il avait lui-même choisi le thème général de la conférence : « La révolution PV ne fait que commencer ». « Ce thème ne fait que refléter parfaitement mes opinions positives sur le sujet. Les dernières avancées sur le photovoltaïque dans le monde sont tout simplement hallucinantes. Une large variété de sociétés est engagée dans ce secteur du solaire photovoltaïque avec à la clé 2,8 millions d’emplois à travers le monde. Des appels d’offres ont été gagnés par des fermes solaires au Moyen-Orient à des prix en dessous des 0,03€ le kWh. A ces niveaux de prix, l’énergie solaire commence réellement à être disruptif dans les marchés de l’énergie » commente Arno Smets. Il poursuit : « La chute sans précédent des coûts des batteries fait du rêve d’atteindre l’autonomie à travers des solutions de stockage d’électricité solaire une réalité dans la prochaine décennie. Cela accélérera aussi le process de fournir de l’électricité à 1,2 milliards d’individus à travers le monde.

Nigem Taylor, directeur centre de recherche à la Commission Européenne confie : « EU PVSEC sera très complémentaire avec la politique stratégique industrielle européenne d’aller de l’avant annoncée par le président Juncker. Cette semaine, plus de 1100 présentations mettront en lumière les résultats des dernières recherches en termes d’efficience des cellules et de nouveaux process d’industrialisation. Mais aussi comment utiliser la Big Data pour optimiser les systèmes d’intégration ? Exploiter ces développements sera susceptible de booster la transition énergétique européenne et de créer de nouveaux emplois ». Pour Mark Van Stiphout, directeur général de l’énergie à la Commission Européenne, le solaire PV représente une part essentielle de la transition énergétique que l’Europe doit treverser. La transition ne peut pas être réalisée sans cela et sans créer de vastes opportunités de générer croissance et emplois en Europe. Mais attention, la compétition mondiale est féroce » conclut-il.

