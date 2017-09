AO CRE3 ET CRE4 : pari rÃ©ussi pour les modules photovoltaÃ¯ques de Solarwatt

Fondée en 1993 SOLARWATT GmbH SOLARWATT est le premier fabricant allemand de modules photovoltaïques bi-verre et leader européen des modules solaires bi-verre. Aujourd’hui SOLARWATT élargit son offre et s’ouvre aux marchés français des appels d’offre de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), spécifiquement pour les projets 100-250 kWc et >250 kWc.

Ce positionnement est en totale cohérence avec les objectifs et les perspectives de croissance fixés par SOLARWATT lors de son implantation en France. Grâce à sa filiale française située à Ecully, en périphérie de Lyon, la société est désormais éligible sur ces marchés de grande taille qui exigent des modules photovoltaïques certifiés bilan carbone bas sur la base de calcul CRE3 et dans un futur proche CRE4. L’obtention de la certification des bilans bas carbone a été obtenue pour les modules Blue et les modules Vision polycristallin permettant à la filiale de s’orienter sur des chantiers en AOS 100-250 kWc et en AO>250kWc en particulier.

Les modules SOLARWATT, l’alliance de l’expérience et de la qualité

Les modules de SOLARWATT répondent désormais à cette certification en ajoutant à ces exigences, des caractéristiques techniques extrêmement performantes et une fiabilité à toute épreuve, tous fabriqués en Allemagne. « SOLARWATT s’affirme ainsi comme un partenaire fiable et durable sur le marché des appels d’offres soumis aux critères d’exigence de la CRE, avec des produits présentant des garanties -produits et performances- sans égal sur le marché » déclare Ian Bard, directeur technique SOLARWATT France.

Ces projets ambitieux s’ajoutent aux installations résidentielles, agricoles et tertiaires pour lesquelles SOLARWATT est déjà reconnu sur le marché.

Depuis plusieurs années, SOLARWATT a su s’entourer d’acteurs renommés tels que BMWi, Bosch et E.ON. Ces entreprises ont été séduites par la qualité des produits du groupe et ont décidé de collaborer étroitement avec SOLARWATT, notamment pour soutenir la capacité d’innovation du groupe. SOLARWATT dont le siège social est basé à Dresde, emploie aujourd’hui plus de 300 salariés à travers différents pays à travers le monde. La société est aussi l’un des plus grands acteurs des solutions de stockage de l’énergie. La filiale française de la société se compose d’experts techniques confirmés et d’ingénieurs commerciaux terrain déployés sur la France entière, DOM TOM et pays francophones.

