Et le bÃ¢timent industriel dâ€™Agrimess de 1500 mÂ² de devenir quasi autonome en Ã©nergie!

La société Agrimess, spécialisée dans les énergies alternatives et basée dans le Tessin, proche de Lugano, est équipée depuis le 21 avril de cette année d’une solution IMEON X-Trem ESS qui va lui permettre d’être autonome en électricité. Quand le stockage permet de s’affranchir de l’approvisionnement par le réseau une bonne partie de l’année !

Le bâtiment d’Agrimess était équipé depuis décembre 2014 d’une installation photovoltaïque dédiée à l’autoconsommation. Sur l’année, 20% de la production de cette installation était consommée sur site et 80% était injectée sur le réseau public. L’ajout d’un système de stockage X-Trem ESS a permis à Agrimess, depuis le mois d’avril, d’être autonome à 100%. Le gérant de l’entreprise, prévoit d’atteindre une baisse de facture de l’électricité du réseau supérieure à 95% sur l’année.

Une volonté de se déconnecter totalement du réseau public

Le système X-Trem ESS installé dans ce bâtiment intègre une batterie de 86.4kWh. Le propriétaire a déjà prévu d’augmenter son stockage d’énergie l’année prochaine afin de se déconnecter totalement du réseau public. IMEON ENERGY commercialise la gamme de produits X-Trem depuis le début de l’année 2021. Cette gamme, disponible pour des puissances allant jusqu’au MW, permet de répondre aux demandes croissantes d’industriels et de propriétaires de bâtiments soucieux de contribuer à la transition énergétique.

Made in France

Assemblées à Brest, ces nouvelles solutions tout-en-un intègrent l’ensemble des composants nécessaires pour une installation solaire d’autoconsommation avec stockage tels que l’électronique de puissance, des batteries au lithium, des protections électriques et un système de communication pour la surveillance de l’installation. Ces composants sont intégrés dans une armoire conçue pour pouvoir être installée en extérieur et dispose d’un système de maintien de température pour s’adapter aux conditions climatiques les plus extrêmes.