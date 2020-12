Essentra a dÃ©veloppÃ© des composants ultra rÃ©sistants pour le secteur photovoltaÃ¯que

Parce que l’énergie solaire n’est plus accessoire mais qu’elle devient essentielle, Essentra a développé une gamme de composants tout spécialement adaptés au secteur photovoltaïque plus que jamais essentiel dans la nécessaire transition écologique de notre société. Et parmi eux, deux produits phares qui ont convaincu tous les installateurs comme les utilisateurs : des clips de bord de tôle et des liens de serrage qui offrent une résistance remarquable dans toutes les conditions d’utilisation.

Réalisés en Nylon certifié UL94 V-2 résistants aux UV, les clips de bord de tôle sont renforcés par un insert en acier inoxydable qui leur confère une parfaite résistance aux intempéries (grand froid, canicule, vents violents…) ainsi qu’à des efforts de tractions élevés. Les liens de serrage en nylon qui se combinent aux clips de bord de tôle sont également résistants aux

UV et présentent l’indice d’inflammabilité UL94 V-0. Autant de garanties de fiabilité et de durabilité des composants qui permettent de sécuriser l’ensemble des installations solaires et ainsi limiter les dysfonctionnements et les interventions de maintenance.

Encadré

Essentra, la performance d’un grand groupe

En regroupant 6 marques phares du secteur des composants de protection et de finition, Essentra apporte aujourd’hui une offre complète et adaptée à toutes les entreprises européennes, quel que soit leur secteur d’activité. Fort d’une présence dans l’Europe entière, le Groupe conjugue puissance et réactivité pour une livraison en 24 h maximum. Essentra en quelques chiffres :

Implanté dans 28 pays - 2.500 salariés dans le monde

33 sites de distribution – 39 Points de vente

4 centres de R&D – + de 6.000 nouveautés/an.

30.000 références sur le catalogue.

45.000 produits disponibles sur le site.