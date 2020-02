Espagne : Total entre sur le marchÃ© solaire avec un portefeuille de 2 GW de projets

Actualités : La première Electricité Verte d’Origine Contrôlée

Actualités : Publication de l’arrêté sur l’« autoconsommation collective étendue

Interview : Jean-Louis Bal : la France et l’Europe doivent être plus offensives en

matière d’industrie photovoltaïque

Interview : Ivano Zanni : chez REC Group, nous croyons fermement en la technologie HJT

Interview : Olivier Godin : la chaleur solaire est une carte majeure à jouer !

Autoconsommation : « La Marseillaise » à Nantes, un bâtiment placé sous le signe de l’autoconsommation individuelle et collective

Autoconsommation : Plurial Novilia mise sur l’autoconsommation collective

Enquête : CorsicaSole, prophète en son pays

Reportage : OscaroPower : le solaire photovoltaïque en mode « Do it yourself »

Reportage : Inelio : FHE se lance dans le stockage thermique de l’énergie PV

Reportage : Première mondiale : la centrale thermodynamique de Llo enfin inaugurée

Reportage : Serre Chevalier pousse le photovoltaïque au sommet

Industrie : Solean lève 2 millions d’euros pour innover dans la fabrication des modules solaires

Industrie : Scission de SunPower : entrée d’un industriel chinois au capital

Industrie : Syrius rayonne depuis Montpellier sur toutes les mers du monde

Agrivoltaïsme : Sous les serres PV de REDEN Solar, le kiwi rouge a trouvé sa place

Agrivoltaïsme : Perpignan capitale mondiale de l’agrivoltaïsme en août 2020

Agrivoltaïsme : Ombrea et la SCP : un premier site d’expérimentation…solaire

Agrivoltaïsme : Quenea Energies Renouvelables lance SOLHEOL PRO

C’est à lire : Le New Deal vert mondial : Jeremy Rifkin