Esdec obtient une ETN pour son FlatFix Wave Plus systÃ¨me de montage pour grandes toitures commerciales

Fiabilité et qualité confirmées du système de montage Esdec pour les panneaux de nouvelle génération dans les grands projets commerciaux avec l’obtention d’une ETN. Détails !

Esdec, un des leaders mondiaux des systèmes de montage solaire pour panneaux solaires en toiture, annonce qu’il a reçu la validation d’une ETN pour son système de montage FlatFix Wave Plus pour les projets commerciaux sur de grands toits plats. Cet avis technique permet à Esdec d’accéder au marché français et donne un signal positif au marché quant au niveau de qualité attendu du système de montage.

Pour assurer un bâtiment commercial, en France, il est crucial qu’un système de montage de panneaux solaires sur le toit ne présente pas de risque pour le bâtiment ou les opérations commerciales dans le bâtiment. Et c’est là qu’intervient une ETN, Enquête de Technique Nouvelle. Il s’agit d’une analyse des risques techniques d’une technologie, réalisée par un bureau de contrôle indépendant accrédité. Une évaluation positive de la technologie (requise par la législation nationale) offre aux propriétaires de bâtiments et aux assureurs la tranquillité d’esprit que les risques du système de montage sont minimes.

La documentation technique, les différents résultats d’essais et les lettres d’approbation des fournisseurs mondiaux de panneaux étaient les ingrédients du dossier technique qui a été soumis au bureau de contrôle de Sud Est Prévention. Le Bureau de Contrôle Sud Est Prévention a émis un avis favorable en faveur de l’obtention d’une Enquête de Technique Nouvelle sous le numéro ETN N°L.21.06011 pour le système de montage FlatFix Wave Plus sur les toits plats.

La portée de l’approbation concerne la sécurité de l’installation du système, le calcul technique des charges de vent et de neige, la reconnaissance des panneaux photovoltaïques, la charge ponctuelle et la protection des membranes, etc. Ce conseil positif de Sud-Est Prévention garantit aux assureurs, installateurs, investisseurs et utilisateurs de systèmes un système de montage PV sûr et fiable.

Avec la réussite des tests, Esdec peut désormais affirmer que le système de montage FlatFix Wave répond aux exigences définies par ETN.