Erasmus/PLANET : une formation pour permettre aux exploitants agricoles europÃ©ens de se familiariser avec les EnR

Après deux et demi ans de travail sur le projet PLANET (PLan for Agriculture reNewable Energy Training), la plateforme de formation est d’ores et déjà opérationnelle dans sa version anglaise et en cours de finalisation dans les autres langues. A l’automne, chaque pays impliqué (France, Italie, Pays-Bas, Autriche) proposera les sessions de formation auprès des agriculteurs. En France, c’est la Chambre d’agriculture de Bretagne qui s’y colle. Une formation dans l’air du temps!

Le projet européen PLANET réunit des experts européens de la formation et des énergies renouvelables dans des domaines aussi variés que la biomasse, le biogaz et le solaire photovoltaïque et thermique). Le bureau d’études français Tecsol, fort de ses 40 ans d’expérience, intervient sur la partie solaire, un secteur aujourd’hui en plein essor dans le monde agricole.

Objectif de PLANET : créer des parcours de formation qui permettront aux futurs agriculteurs et conseillers de se former à l’exploitation de ces énergies.

L’intérêt de ce dispositif pour les agriculteurs

En France, dans le cadre de ce projet PLANET, les agriculteurs disposeront de l’opportunité de suivre ces nouvelles formations proposées par la Chambre d’Agriculture de Bretagne et d’en tirer un bénéfice certain pour leur activité tant les synergies entre agriculture et EnR apparaissent aujourd’hui comme des leviers incontournables de croissance. Il s’agira de parcours innovants qui mêlent journées en salle en présentiel avec le formateur, journées de travail on line devant l’ordinateur et journées de visite sur site pour mieux appréhender la réalité du terrain. A titre d’exemple, le parcours solaire photovoltaïque élaboré par Tecsol compte six journées et aborde les thèmes de l’équipement, la législation, la règlementation, le droit, la conception, le design, l’économie et l’exploitation quotidienne.

Une formation en vue d’une diversification énergétique

Ce projet encore en phase de consolidation est actuellement en phase de test auprès des premiers stagiaires dans toute l’Europe. Le but sera de recueillir leur avis éclairé afin d’apporter les dernières améliorations dans une approche de co-construction. Et ce, avant de mettre ces parcours à disposition des collaborateurs des différents centres de formation partenaires :

- INFOR ELEA en Italie (https://inforelea.academy/en)

- AERES aux Pays-Bas (https://www.aeres.nl)

- ABA en Autriche (http://www.biomasseverband.at)

- Et la Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne (CRAB) en France (http://www.bretagne.synagri.com)

Le projet PLANET, un nouveau support de formation pertinent pour assister les agriculteurs européens dans leur désir de diversification dans les énergies vertes…

