Equinix continue dâ€™Ã©tendre son approvisionnement en EnR avec un nouveau PPA dâ€™Ã©lectricitÃ© verte en Australie

Après avoir conclu avec succès des contrats d’achat d’électricité verte sur du long terme (PPA) au cours des 10 dernières années aux Etats-Unis et en Europe, Equinix, fournisseur de services au cœur de l’infrastructure numérique mondiale, a signé un nouveau PPA en Australie. Cette démarche s’inscrit dans une stratégie globale visant à accroître l’approvisionnement en énergies vertes dans une région où les conditions traditionnellement plus complexes ont rendu l’implantation de projets d’énergies renouvelables plus ardue.

“Les opérateurs de centres de données et d’autres entreprises consommatrices d’énergie, telles qu’Equinix, ont accéléré la transition vers les énergies vertes en concluant des contrats d’achat d’électricité verte et d’autres accords visant à assurer une stabilité financière à long terme pour les producteurs d’énergies éolienne, solaire et autres sources d’énergie propre. Ces initiatives ont profondément remodelé le paysage énergétique aux États-Unis et en Europe. Aujourd’hui, des projets à fort impact comme celui-ci contribuent à stimuler la demande locale et à transformer les marchés dans des régions où les opportunités de décarbonation sont encore plus vastes, telles que l’Australie, l’Inde et l’Asie du Sud-Est” déclare Kevin Hagen, directeur général par intérim de l’Association des Acheteurs d’Énergie Propre (CEBA).

Un PPA signé sur un projet de 151 MW

Conclu avec TagEnergy, ce nouveau contrat d’achat d’électricité verte comprend l’achat de 151 mégawatts (MW) d’énergie renouvelable qui devraient être mis en service dans le cadre du projet Golden Plains Wind Farm – East du fournisseur en 2029. Il s’agit du premier accord à long terme d’Equinix en matière d’énergie renouvelable dans la région Asie-Pacifique. Les PPA facilitent la commercialisation de projets d’énergie renouvelable tels que les parcs éoliens et solaires, contribuant ainsi à améliorer l’accessibilité aux sources d’énergie verte pour les réseaux énergétiques locaux. Ces accords, généralement conclus entre les consommateurs d’électricité comme Equinix et les producteurs d’énergie renouvelable, établissent un prix fixe sur une période pluriannuelle pour l’approvisionnement en électricité. En garantissant un prix stable aux producteurs de ces parcs éoliens et solaires pendant toute la durée du contrat, les PPA offrent une certitude financière qui facilite la construction et l’exploitation des projets d’énergie renouvelable.

Plus d’1 GW injecté dans les réseaux locaux

Avec les accords conclus aux États-Unis, dans les pays nordiques, en France et dans la péninsule ibérique, Equinix soutient désormais la production de plus d’un gigawatt d’énergie renouvelable sur des marchés prioritaires. « A ce jour, Equinix a conclu 21 PPA dans le monde entier, ce qui représente 3 000 000 MWh d’énergie renouvelable. A mesure que nous étendons l’empreinte de nos centres de données dans le monde, nous continuerons à évaluer les possibilités d’écologisation des réseaux sur lesquels nous nous installons », déclare Christopher Wellise, vice-président du développement durable d’Equinix.“Une fois l’extension du projet Golden Plains Wind Farm – East achevée en 2029, notre impact à travers les 21 PPA devrait représenter plus d’un gigawatt d’énergie renouvelable injecté vers réseaux locaux. En combinaison avec d’autres efforts en matière de durabilité, cela devrait permettre à Equinix d’atteindre une couverture 100% renouvelable pour l’ensemble de nos opérations à l’échelle mondiale », ajoute-t-il.

Encadré

Les faits marquants