Envision Digital se rapproche de QOS Energy

Envision Digital, le plus grand gestionnaire d’énergies renouvelables au monde avec plus de 400 GW sous gestion et créateur de la plateforme EnOS™ net zero, a annoncé aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition de QOS Energy, un leader mondial dans la catégorie à croissance rapide de la gestion de la performance des actifs renouvelables (APM). L’acquisition soutient les plans de croissance d’Envision Digital alors que la demande mondiale de solutions de transition énergétique continue de s’accélérer dans tous les secteurs.

QOS Energy est l’un des principaux fournisseurs de logiciels de gestion de l’énergie pour le segment de marché commercial et industriel (C&I). La société dispose d’une forte présence dans l’énergie solaire en Europe, aux États-Unis et en Inde, avec un portefeuille de clients totalisant plus de 10 GW dans 8 000 centrales électriques. Dans le cadre de l’acquisition, les sociétés intégreront QantumTM, la solution de gestion de l’énergie basée sur le cloud de QOS Energy, dans la gamme de produits d’Envision Digital afin de permettre à la société de fournir une assistance de bout en bout pour la gestion et le contrôle des performances des énergies renouvelables. Objectif : mieux servir les clients disposant de petits et moyens systèmes énergétiques distribués.

Fournir un support complet de bout en bout pour les initiatives net-zero

Avec l’ajout de Qantum, la plate-forme EnOS fournit un support complet de bout en bout pour les initiatives net-zero de toutes les industries et tailles d’organisation. Les capacités d’EnOS couvrent non seulement la gestion des énergies renouvelables, mais également l’optimisation des bâtiments, des usines et des systèmes de transport, les systèmes de recharge des véhicules électriques, les rapports de conformité, le commerce de l’énergie et l’engagement sur le marché de la compensation carbone.

Tous les clients QOS Energy existants continueront d’être pris en charge par l’équipe QOS Energy, complétée par les opérations mondiales d’assistance et de sécurité d’Envision Digital. Avec cette acquisition, qui a reçu l’approbation du FDI par le gouvernement français, Envision Digital augmentera les investissements de recherche et développement dans la plate-forme de QOS Energy et l’équipe de recherche et développement basée en France, et élargira le marché des solutions QOS Energy en Asie et dans les Amériques.

Maximiser la performance des portefeuilles d’actifs

Maher Chebbo, directeur général Europe d’Envision Digital, a déclaré : « QOS Energy a construit une solution robuste sur laquelle ses clients comptent pour gérer leurs programmes d’énergie renouvelable. En ajoutant la solution de QOS Energy à notre portefeuille, nous pouvons fournir une véritable solution de bout en bout pour la gestion des énergies renouvelables et mieux soutenir les producteurs d’énergie renouvelable de toutes tailles pour accélérer notre mission net zéro. Nous sommes impressionnés par l’équipe et les processus de QOS Energy et par leur compréhension des besoins du marché mondial des C&I et nous sommes impatients de travailler ensemble. Et Franck Le Breton, co-fondateur et PDG de QOS de conclure : « S’adapter en permanence aux besoins en constante évolution de nos clients est un élément essentiel de notre approche. Rejoindre Envision Digital nous permettra de redoubler d’efforts et d’accélérer le développement de fonctionnalités à valeur ajoutée pour mieux servir nos clients en prenant des décisions basées sur les données au bon moment pour maximiser la performance de leur portefeuille d’actifs. Combiner la flexibilité de notre solution avec les capacités d’IA et d’IOT de la plateforme EnOS™ apportera un avantage décisif au marché que nous adressons. Nous sommes impatients de rejoindre la famille Envision Digital ».