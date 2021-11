Entreprise/Sotranasa part Ã  la conquÃªte de lâ€™Europe

Rachetée en 2018 par le Groupe SOLUTIONS 30, leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies, l’entreprise familiale perpignanaise Sotranasa poursuit avec succès son activité dans le photovoltaïque initié en 2006. Sotranasa peut ainsi s’appuyer sur toutes les ressources du Pôle Énergie du Groupe afin d’assurer qualité et réactivité à ses clients. Partout en Europe désormais !

Le Pôle Énergie de SOLUTIONS 30 compte près de 900 techniciens, dans 70 agences réparties sur l’ensemble du territoire national. Les implantations européennes du Groupe permettent également d’accompagner tous les projets de ses clients en Italie, en Allemagne, Angleterre, Espagne, Portugal mais aussi dans le Bénélux. Et les équipes de Sotranasa ne se privent pas de ce support technique pour élargir son territoire géographique d’activité.

Toutes les typologies PV sur toute la France

Le photovoltaïque professionnel est donc porté au sein du Groupe SOLUTIONS 30 par Sotranasa. L’expertise acquise depuis plus de 40 ans dans les domaines des réseaux et de l’électricité a conduit la société des Pyrénées-Orientales à créer et déployer depuis 2006 des installations de productions photovoltaïques sur l’ensemble du territoire français et les Caraïbes. « Aujourd’hui, nous développons nos offres en Europe en nous appuyant sur les équipes locales de SOLUTIONS 30. Grâce à nos collaborateurs très expérimentés – 397 projets réalisés pour 688 MWc installés -, nous pouvons nous engager à mettre en œuvre le plus haut niveau d’exigence en termes de qualité, d’environnement, de santé et de sécurité dans nos activités et ainsi garantir des projets performants et durables » souligne Jean-Baptiste Navarro, directeur général de l’entreprise. Sotranasa vient ainsi de réaliser une centrale solaire flottante aux Pays-Bas. « Nous sommes rompus à toutes les typologies de projets comme les centrales au sol, en toiture, en ombrières ou les serres dans le domaine d’avenir de l’agri-voltaïsme. Et désormais le solaire flottant ! » poursuit Cyril Lefort, directeur de l’activité photovoltaïque.

L’activité PV a doublé en 2021

La mise en synergie des savoir-faire et compétences en réseaux électriques (HTA, BT) et réseaux divers (Télécoms et vidéos), permet à Sotranasa d’intervenir sur tous types de projets. Du bureau d’études d’exécution, pivot central des services en matière de dimensionnements et d’implantations, au service construction en passant par la maintenance préventive ou curative – Sotransa a en charge plus de 153 centrales solaires représentant une puissance de plus de 135 MWc -, l’entreprise est répond à toutes les demandes clients à chaque étape des projets. Par ses compétences, elle demeure aujourd’hui sans égale sur le marché français. Et sa croissance est à l’unisson de celle du marché PV français. « En 2021, nous avons multiplié par 2 notre chiffre d’affaires sur l’activité photovoltaïque et embauché une trentaine de personnes. Avec l’activité réseaux, notre CA global se monte à 100 millions d’€ » ajoute Jean-Baptiste Navarro. Bien installée depuis 2018 dans les bureaux lumineux de 2000 m² de la nouvelle gare de Perpignan, centre du monde dalinien, Sotranasa va commencer par s’attaquer à l’Europe après avoir marqué de son empreinte le marché français du photovoltaïque ces quinze dernières années.