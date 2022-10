Ensemble : avec 350 convives rÃ©unis, le dÃ®ner annuel de Synergie Solaire affiche complet

L’événement est prévu pour le 17 novembre prochain au sein du pavillon Dauphine place du Maréchal de Lattre de Tassigny. Cet événement, c’est le dîner annuel de Synergie Solaire, fonds de dotation de la filière européenne des énergies renouvelables, qui affiche d’ores et déjà complet. Un succès qui ne se dément guère avec les années, grâce à la fidélité sans faille des adhérents de toujours mais aussi à l’appétence des nouveaux entrants dans une filière en plein essor.

Cette année, Synergie Solaire fête ses douze ans. L’occasion de se renouveler, de changer d’échelle et d’impliquer davantage encore davantage les entreprises partenaires via l’initiative Synergie 2.0 qui sera lancée lors du dîner du 17 novembre. « S’inscrire davantage dans le collectif, devenir l’incarnation de la solidarité de la filière, sans opposer le local et le global, tel est selon nous aujourd’hui l’orientation à donner à Synergie Solaire. Pour une transition juste, entre accès à l’énergie dans les pays pauvres et développement accéléré de l’énergie solaire partout dans le monde. Nous sommes tous interdépendants les uns des autres » confie Hélène Demaegdt, président du fonds.

Et Hélène Demaegdt de mettre en exergue deux projets d’éducation et de formation soutenus ou en voit de l’être par Synergie Solaire. L’un au Niger pour initier de jeunes gens aux métiers de base de l’installation et de pose de modules solaires. L’autre en France en partenariat avec les écoles de la transition écologique et énergétique Être. Dans les Pyrénées-Orientales à Alénya, à côté de Perpignan, l’école Être permet à des jeunes gens en décrochage ou en difficulté de se réinsérer dans la vie professionnelle justement dans les métiers de la pose de modules solaires. Du Niger au pays catalan, le combat est le même : donner un travail et la dignité qui l’accompagne à de nombreuses personnes à travers les activités de la filière solaire.

« Je ne me souviens que d’un mur immense, Mais nous étions ensemble, Ensemble, nous l’avons franchi ». Ces paroles de la chanson Ensemble de Jean-Jacques Goldman colle à la nouvelle vocation de Synergie Solaire. Ce mur immense de la transition énergétique, c’est tous ensemble que la filière y viendra à bout… grâce à Synergie 2.0 !