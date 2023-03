EnR : les députés européens ont obtenu un accord avec le Conseil pour encourager l’utilisation de l’énergie verte

Le texte adopté jeudi 30 mars par le Conseil européen avec la présidence suédoise vise à favoriser le déploiement des énergies renouvelables, conformément au Pacte Vert et au plan REPowerEU. L’Europe accélère sa mise au vert !

Les députés et la présidence suédoise du Conseil sont convenus de manière informelle de porter la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie de l’UE à 42,5% d’ici 2030, dans le cadre de la révision de la directive sur les énergies renouvelables (RED). Les États membres devront s’efforcer d’atteindre 45%. La législation accélérera également les procédures d’octroi de permis pour les nouvelles centrales électriques utilisant des sources d’énergie renouvelable, comme les panneaux solaires ou les éoliennes, ou pour adapter les centrales déjà existantes.

Un délai maximum de 18 mois pour approuver les nouvelles installations

Les autorités nationales disposeront d’un délai maximum de 18 mois pour approuver les nouvelles installations de production d’énergie renouvelable si elles sont situées dans des zones propices au déploiement des énergies renouvelables. En dehors de ces zones, le processus ne devrait pas dépasser 27 mois. Dans le secteur des transports, le déploiement des énergies renouvelables devrait entraîner une réduction de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre, en utilisant une plus grande part de biocarburants avancés et un quota plus ambitieux de carburants renouvelables d’origine non biologique, comme l’hydrogène. Les députés ont également obtenu que les États membres fixent un objectif indicatif pour les technologies innovantes en matière d’énergies renouvelables d’au moins 5% de la capacité d’énergie renouvelable nouvellement installée, ainsi qu’un cadre contraignant pour les projets transfrontaliers dans le domaine de l’énergie.

L’UE respectera ses obligations en matière de climat

“Je suis heureux que nous ayons réussi. Le Conseil a largement soutenu nos ambitions”, a déclaré Markus Pieper (PPE, DE), rapporteur pour la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie. “C’est comme ça que la transition énergétique réussira. Cette directive sur les énergies renouvelables est un grand succès. Elle permet le déploiement des énergies renouvelables, une meilleure protection du climat, et le développement plus simple et donc plus rapide des énergies renouvelables en Europe. Cela nous rapprochera des objectifs climatiques de l’accord de Paris et réduira notre dépendance à des tiers.”

“Les négociations ont été extrêmement difficiles. Cela fait presque deux ans que nous avons commencé à analyser la proposition initiale de la Commission et le monde était alors complètement différent”, a déclaré le rapporteur de la commission de l’environnement, Nils Torvalds (Renew, FI). “La guerre en Ukraine a amené les parties qui négocient à changer de position à plusieurs reprises, mais nous avons réussi à atteindre un résultat acceptable pour tous, qui garantisse que l’UE respectera ses obligations en matière de climat.”

L’accord informel doit maintenant être approuvé par le Parlement et le Conseil pour entrer en vigueur. La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie organisera un vote de confirmation lors d’une prochaine réunion.

Encadré

Le poids de la crise ukrainienne

La révision découle du paquet législatif “Fit for 55”, qui adapte la législation existante en matière de climat et d’énergie afin d’atteindre le nouvel objectif de l’UE, à savoir une réduction minimale de 55% des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2030 (REDIII). Les objectifs proposés ont encore été revus à la hausse dans le cadre du paquet législatif REpowerEU, qui vise à réduire la dépendance européenne à l’égard des importations de combustibles fossiles en provenance de Russie, faisant suite à l’agression russe envers l’Ukraine. “REDIV” apporte également de nouvelles mesures visant à raccourcir la procédure d’autorisation pour le déploiement des énergies renouvelables.