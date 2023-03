AssemblÃ©e GÃ©nÃ©rale de Cap Ã  l’Est et renouvellement du Conseil d’Administration

L’Assemblée Générale de Cap à l’Est s’est tenue le mercredi 29 mars dernier, au sein du château des Rohan, à Saverne. Cet événement a réuni une cinquantaine d’entreprises et de partenaires. L’occasion de renouveler le Conseil d’Administration !

La matinée du 29 mars a été consacrée à la partie statutaire de l’assemblée générale. Le président, Michaël Godet a mis en évidence une année 2022 très riche en événements : tables rondes pour les industriels à Mutzig, événements pour les entreprises à Metz, interventions dans diverses organisations, formations à destination des demandeurs d’emplois pour devenir installateurs photovoltaïciens… L’année 2022 marque également la structuration de l’association à l’échelle Grand Est. La matinée s’est achevée par l’élection d’un nouveau Conseil d’Administration, élargi tant en nombre de membres qu’en territoires représentés. Michael Godet a été réélu président pour les trois prochaines années. Les échanges ont pu continuer autour d’un cocktail déjeunatoire, moment de convivialité apprécié par la filière.

L’après-midi, les entreprises ont profité de retours d’expérience et de l’expertise de différents intervenants. Frédéric Terrien, directeur du PETR du Pays de Saverne, Plaine et Plateau, a mis en évidence les enjeux de transition énergétique du territoire et les moyens d’atteindre les objectifs ambitieux notamment en matière de PV. Paola Criqui, Présidente des Centrales Villageoises du Pays de Saverne, a fait un retour d’expériences sur le modèle et les perspectives de développement. Elle a notamment présenté le projet d’autoconsommation collective porté par l’entreprise citoyenne.

Enfin David Gréau du syndicat ENERPLAN a présenté les évolutions législatives et réglementaires en matière de photovoltaïque liées à la promulgation de la loi « d’accélération sur les énergies renouvelables ». Puisse l’année 2023 être au moins aussi riche que l’année 2022 pour l’association Cap à l’Est. Pour bien commencer, une nouvelle session de formation d’une vingtaine de stagiaires démarrera au mois de mai.

Encadré

Le Conseil d’administration de Cap à l’Est

Michael Godet, Voltec Solar, Président

André Kister, Sovec Energie, Vice-Président

Lucile Jacquot, ACERE, Vice-Présidente

Thomas Fliegans, France Solar, trésorier

Martin Wolf, Enerios, trésorier adjoint

Romuald Nisselé, Aguisol, assesseur

Christian Sitzmann, Prosun, assesseur

Bertrand Heubel, Vita Solar, assesseur

Jérôme Espaglière, Enovos, assesseur