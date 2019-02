Enphase Energy reÃ§oit le label europÃ©en Â« Top PV Brand 2019 Â» dÃ©cernÃ© par EuPD Research

Enphase Energy, Inc., entreprise mondiale spécialisée dans la technologie énergétique et premier fournisseur mondial de micro-onduleurs photovoltaïques, a reçu, pour la troisième année consécutive, le label de qualité « Top PV Brand 2019 » décerné par EuPD Reseach en Europe, notamment aux Pays-Bas, en Belgique, en France et au Royaume-Uni. Chaque année, EuPD Research, organisme de recherche se concentrant principalement sur le secteur de l’énergie solaire, réalise des études dans le monde entier et évalue l’opinion des installateurs sur différentes marques du secteur photovoltaïque.

Les installateurs des pays sondés ont classé Enphase Energy à la première place dans plusieurs catégories, notamment l’implantation sur le marché, la notoriété de la marque et les recommandations des clients. « Ce label de qualité respecté confirme l’engagement d’Enphase envers la qualité, l’innovation et le leadership technologique », a déclaré Peter van Berkel, directeur général dans la région EMEA chez Enphase Energy. « Enphase fabrique des produits de qualité et fournit un service client irréprochable. Le label EuPD Research est décerné sur la base des retours des installateurs, ce qui, pour nous, renforce d’autant plus l’importance de cette récompense. »

La septième génération de micro-onduleurs Enphase Energy est actuellement livrée dans toute l’Europe. La plate-forme IQ 7 offre des avantages uniques aux différents marchés solaires européens, notamment dans les systèmes pour résidences neuves de petite taille, grâce à son architecture évolutive et à sa capacité à améliorer considérablement l’expérience client en matière de qualité et de performances. « Nous vendons des produits Enphase depuis 2011, avons installé des centaines de systèmes Enphase dans tout le Royaume-Uni et étions l’une des premières entreprises à tester les installations IQ 7 », a déclaré Richard Comarty, gérant de l’entreprise JPS Renewable Energy au Royaume-Uni. « Enphase propose des solutions de qualité avec un CA sûr et une efficacité inégalable, ce qui fait de leurs produits des solutions idéales pour nos clients. »

« En Europe, il y a beaucoup de concurrence sur le marché des onduleurs », a indiqué Markus A.W. Hoehner, créateur et PDG d’EuPD Research. « Je suis impressionné de voir que des entreprises telles qu’Enphase Energy ont créé des partenariats fructueux et sur le long terme avec des installateurs et les intermédiaires les plus importants du marché, et ce dans plusieurs pays. Grâce aux résultats exceptionnels de l’entreprise quant à l’implantation sur le marché, à la notoriété de la marque et aux recommandations des clients, nous sommes ravis de décerner le label Top Brand PV 2019 pour l’Europe à Enphase Energy. »

