Enphase Energy dÃ©veloppe son rÃ©seau de partenaires installateurs en Suisse

Enphase Energy, pionnier et expert de la technologie des micro-onduleurs, entreprise reconnue spécialiste des solutions solaires résidentielles, conforte le développement de son réseau de partenaires installateurs en Suisse. Deux mois seulement après le lancement de sa solution de stockage sur ce marché, Enphase compte déjà plus de 4 000 installations solaires sur le territoire suisse.

Markus Etterli a été l’un des premiers installateurs à avoir fait confiance à Enphase en Suisse. Il a été satisfait par la performance des produits et le retour positif de ses clients en Suisse allemande. Aussi, Markus Etterli a choisi d’équiper exclusivement ses clients avec les produits Enphase en raison de leur simplicité d’installation, de leur sécurité et de leur qualité. « Mes clients et moi-même sommes très satisfaits des produits Enphase Energy, » déclare Markus Etterli. « Nous utilisons depuis peu la batterie AC qui, à l’image d’Enphase, est très simple à installer, sécurisée et propose une qualité optimale ».

La solution de stockage proposée par Enphase Energy, qui inclut la batterie AC, répond aux standards techniques suisses ; ce qui permet d’en faire une solution conforme. Cette solution s’adapte à tous les systèmes de production d’énergie solaire photovoltaïque, nouvellement installés ou non, montés avec des micro-onduleurs ou non.

