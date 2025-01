EnerSchool, nouvel acteur de la formation en photovoltaïque, lance son programme “2 mois et 1 emploi” dans la Métropole Orléanaise !

EnerSchool est une initiative qui répond à un besoin croissant de qualifications dans le secteur de l’énergie solaire en France. Face à l’essor du photovoltaïque, la pénurie d’installateurs photovoltaïques compétents s’avère préoccupante. Lancée en septembre 2024, cette école sera inaugurée le mercredi 22 janvier prochain à 18h00 à Fleury-les-Aubray.

D’après les retrours des professionnels de la filière, on estime qu’il manque environ 5000 professionnels pour répondre aux exigences du marché photovoltaïque et aux objectifs climatiques du pays. Dans le même temps, plus de 190 000 postes vacants dans le secteur du BTP soulignent l’urgence de former une main-d’oeuvre adaptée.

Le programme phare d’EnerSchool : “2 mois et 1 emploi”

Dans ce contexte, le programme phare d’EnerSchool, “2 mois et 1 emploi”, entre en scène. Ce cursus intensif de deux mois est spécifiquement conçu pour les demandeurs d’emploi inscrits à France Travail, leur offrant une formation concrète menant à un emploi dans le secteur du photovoltaïque. La sélection des participants se fait sans CV, se basant uniquement sur leur motivation et leur potentiel, afin de donner une chance à tous : jeunes, seniors, personnes en reconversion ou en difficulté. D’ores et déjà, 11 apprenants, qui ont débuté leur formation le 23 septembre 2024 sont sur le point de devenir installateurs photovoltaïques. Grâce au dispositif POEI (Préparation Opérationnelle à l’Emploi Individuelle) financé par France Travail, ils accèdent à une formation clé en main qui se conclut par une embauche en CDI ou en CDD de 6 mois dans une entreprise partenaire. EnerSchool joue ici un rôle central en connectant des candidats motivés avec des entreprises en manque de talents. Pour cette première promotion, le Groupe Le Triangle basé à Morée (41) connu pour ses constructions de hangars agricoles recouverts de panneaux solaires qui fait confiance à EnerSchool pour identifier et former 10 demandeurs d’emploi.

Des formations pratiques pour un marché en pleine expansion

En parallèle du programme “2 mois et 1 emploi”, EnerSchool propose également des sessions “Bootcamp” d’une à deux semaines destinées aux professionnels comme les électriciens et les couvreurs souhaitant acquérir des compétences complémentaires à leur métier de base. Cette année 2024 ayant été compliquée pour le secteur du bâtiment, nombreux sont ceux qui souhaitent intégrer une filière d’avenir. Grâce à un réseau de formateurs experts et à un plateau technique de 200m², les formations proposées sont à la fois pratiques et adaptées aux exigences du secteur. « Chez EnerSchool, nous croyons que la transition énergétique ne peut réussir qu’en donnant une place à tous. Nous voulons offrir des emplois à ceux qui en ont le plus besoin et leur permettre de contribuer activement à un futur plus respectueux de notre planète » confie Charlène Sailly, cofondatrice d’EnerSchool.

Donner un avenir à chacun et construire un monde durable

Ces mots reflètent l’engagement d’EnerSchool à relever deux défis majeurs de notre époque : d’une part, accélérer la transition écologique en développant le secteur des énergies renouvelables, et d’autre part, offrir des perspectives professionnelles durables à des personnes éloignées de l’emploi. Une approche gagnant-gagnant, mêlant impact social et environnemental. Pour incarner ses valeurs, EnerSchool a choisi d’implanter son premier campus au Moule à Gaufres, un espace de coworking situé à Fleury-les-Aubrais, reconnu pour promouvoir l’innovation et le réemploi. Ce lieu offre aux apprenants un cadre de formation inspirant, favorisant à la fois l’apprentissage, l’entraide et la cohésion sociale, en phase avec l’esprit d’EnerSchool.

Encadré

150 personnes formées chaque année

L’initiative, qui répond aux besoins locaux en matière d’emploi et de déploiement des énergies photovoltaïques, a su convaincre plusieurs financeurs de la région, tels que France Active Centre-Val de Loire, le Réseau Initiative Loiret, et la Caisse d’Épargne Loire-Centre, qui soutiennent activement le projet. Avec l’objectif de former au moins 150 personnes par an, EnerSchool ne compte pas s’arrêter là. L’équipe réfléchit déjà à l’ouverture de nouvelles formations et de nouveaux campus pour répondre à la demande croissante et accompagner les territoires dans leur transition énergétique.